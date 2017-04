Trotz eines relativ milden Winters sind im «Pfuusbus» der Sozialwerke Pfarrer Sieber (SWS) in Zürich in den vergangenen Monaten so viele Übernachtungen gezählt worden wie noch nie zuvor. 262 Menschen suchten in dieser Saison einen warmen Unterschlupf. Am Dienstag schloss der Bus seine Türen.