2,5 Milliarden Franken Machbar, aber viel zu teuer: So beurteilt der Regierungsrat den Bau einer U-Bahn-Linie ins Hochschulgebiet Der Zürcher Regierungsrat hält den Bau einer unterirdischen Bahnverbindung zwischen Hauptbahnhof und Hochschulgebiet für zu teuer. Der Kantonsrat hatte den Regierungsrat dazu aufgefordert, eine solche zu prüfen.

Der Zürcher Regierungsrat will keine U-Bahn-Linie zwischen Hauptbahnhof und Hochschulgebiet. Ennio Leanza / KEYSTONE

Die geforderte Verlängerung der Sihltal-Zürich-Üetlibergbahn (SZU) sei aus wirtschaftlicher Sicht nicht zweckmässig, heisst es in dem am Donnerstag publizierten Bericht des Regierungsrats.

Geprüft hatte der Regierungsrat eine unterirdische Verlängerung der Sihltal-Zürich-Üetlibergbahn zum Hochschulgebiet Zürich Zentrum und via Universität Irchel und Bucheggplatz weiter zur ETH Hönggerberg, sowie eine weiterführende Variante nach Affoltern und Regensdorf. Der Kantonsrat hatte sowohl einem Postulat als auch einer Einzelinitiative mit dieser Forderung zugestimmt.

Dass eine U-Bahn-Linie vom Hauptbahnhof ins Hochschulgebiet und weiter in Richtung Hönggerberg technisch machbar wäre, bestreitet der Regierungsrat in seinem Bericht nicht. Allerdings würde der Bau und Betrieb einer solchen Linie Milliarden kosten: Rund 1,5 Milliarden Franken wären es in der Variante bis Hönggerberg, rund 2,5 Milliarden würde die Variante bis Regensdorf kosten. Dabei handelt es sich um grobe erste Schätzungen mit einer Kostengenauigkeit von -20% bis +80%.

Folgekosten bis zu 100 Millionen Franken jährlich

Umgemünzt auf jährliche Folgekosten - bestehend aus Abschreibung der Investitionen innert 60 Jahren sowie Unterhalts- und Betriebskosten - kommt der Regierungsrat auf 60 Millionen Franken jährlich (Variante Hönggerberg), respektive 100 Millionen Franken jährlich (Regensdorf). Den volkswirtschaftlichen Nutzen - bestehend aus verkürzten Reisezeiten - veranschlagt der Regierungsrat bei 11 Millionen Franken jährlich, respektive 16 Millionen Franken jährlich.

Gewisse Einsparungen würden sich allenfalls beim geplanten Ausbau oberirdischer ÖV-Verbindungen ergeben. So wären einzelne geplante Zusatzkurse auf den Tram- und Buslinien entlang der U-Bahn-Linie wohl nicht mehr nötig.

Kantonsrat entscheidet, wie es weitergeht

Der Regierungsrat hält an seiner bisherigen Haltung fest, gemäss der die Erschliessung der Hochschulstandorte mit punktuellem Ausbau des bestehenden Angebots erfolgen soll. Geplant ist in erster Linie ein Ausbau des Tramangebots zu den Hauptverkehrszeiten mittels zusätzlicher Kurse und längerer Fahrzeuge.

Wie es mit der Idee für die geforderte U-Bahn-Linie weitergeht, entscheidet der Kantonsrat. Der Regierungsrat beantragt das Postulat zum Thema als erledigt abzuschreiben und die Einzelinitiative dazu abzulehnen. (sda)