Bei den Kantonsratswahlen im Kanton Zürich treten am 24. März in den 18 Wahlkreisen 1734 Kandidierende auf 13 Listen an. Dabei kämpfen auch 723 Frauen um die 180 Sitze im Parlament. Unter der Aufsicht von Justizdirektorin Jacqueline Fehr (SP) wurden am Freitag im Walchezentrum in Zürich die Listennummern ausgelost.