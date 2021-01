150 Personen an Treffen mit Autotunern in Grafstal ZH verzeigt

Die Teilnehmenden seien aus praktisch allen Kantonen in der Deutschschweiz angereist, schreibt die Kantonspolizei am Sonntag in einer Mitteilung. Rund 150 Personen seien kontrolliert worden. Sie wurden wegen Verstosses gegen die Covid-Verordnung verzeigt.

Zudem wurde rund ein Dutzend dieser Personen wegen unerlaubten Änderungen am Fahrzeug verzeigt. Dabei handelt es sich um Männer im Alter zwischen 18 und 24 Jahren. Die stillgelegten Fahrzeuge wurden wegen vermeidbarem Lärm beziehungsweise nicht vorschriftsgemässen Auspuffanlagen aus dem Verkehr gezogen.

Die Polizei war aufgrund eines Hinweises auf das Treffen aufmerksam geworden.