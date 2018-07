Die Geschichte der Dolderbahn dagegen ist weitaus ruhiger als jene der Polybahn. Zwei Jahre nach der ersten Eingemeindung wurde die Bahn im Kreis 8 ins Leben gerufen. Gebaut wurde sie für den Hotel- und Restaurantbetrieb im Waldhaus Dolder auf dem Adlisberg. Die VBZ schreiben dazu in der Chronik: «Die Dolderbahn soll der Zürcher Bevölkerung ein Erholungsgebiet fern der lebhaften Stadt erschliessen.» In den 1970er-Jahren erfolgte der Umbau zur Zahnradbahn, die sich auch für den Ausbau zum automatischen Betrieb eignete. Bei der Fertigstellung 1973 wurde die Dolderbahn-Betriebs-AG gegründet, an der auch die Stadt Zürich zur Hälfte beteiligt ist.

Ebenfalls zur Förderung der Naherholung im Kreis 6 tauchten Ideen für den Bau einer Tramlinie auf. Diese soll von der Bergstation der Polybahn via Rigiplatz bis zum Germaniahügel führen. Stattdessen wird 1901 die Seilbahn Rigiviertel in Betrieb genommen. Die Bahn ist die steilste und nach 1919 auch die erste automatische Seilbahn auf Stadtzürcher Boden. Bereits im ersten Betriebsjahr fuhr sie über 18 000 Mal den Berg hoch und transportierte laut VBZ-Chronik dabei über 95 000 Gäste. Heute sollen es bis zu 600 000 Fahrgäste pro Jahr sein, wobei über zwei Drittel davon die Bahn bergaufwärts nutzen.

Einfach mal Pause machen

In der Nähe fast aller Bergstationen der Zürcher Bahnen befinden sich Restaurants. Einzige Ausnahme ist hier die Polybahn, die lediglich den Anschluss zum Hochschulgebiet in wenigen Minuten ermöglicht. Auf dem Üetliberg hielt die Gastronomie und Hotellerie bereits ab dem Jahr 1839 Einzug. Das «Waldhaus Dolder» nahm zwei Jahre nach der ersten Eingemeindung seinen Betrieb auf. Zwar existierte zu dieser Zeit bereits der Frauenverein für Mässigkeit und Volkswohl beim Rigiblick. Das heutige Hotel und Restaurant zusammen mit dem Theatersaal entstand jedoch erst 1901, also im gleichen Jahr, in dem auch die Seilbahn gebaut wurde.

Als Tea-Rooms Trend waren

Obschon es bereits zu Beginn des 20. Jahrhunderts Einkehr- und Verpflegungsmöglichkeiten gab, kam erst nach dem Zweiten Weltkrieg frischer Wind in die Zürcher Gastronomie, wie die Stadt in der Jubiläumsschrift schreibt. Nachdem 1948 im Claridenhof das erste Mövenpick-Restaurant seine Türen öffnete, folgte der erste Migros-Imbissstand am Limmatplatz. In den 1940er-Jahren florierten in Zürich die alkoholfreien Wirtschaften, sogenannte Tea-Rooms. Sie boten Frauen, die alleine in der Stadt unterwegs waren, eine ruhige Einkehrmöglichkeit. Charakteristisch für solche Tea-Rooms sind laut Bildquellen des Baugeschichtlichen Archives der Stadt Zürich an den Wänden entlanggezogene Polsterbänke aus dunkelrotem oder grünem Kunstleder mit Messingknöpfen oder Vierernischen, die mit Gittern oder Zimmerpflanzen die Nachbartische abschirmten.

Während in dieser Zeit Tea-Rooms als Trend-Lokale galten, wurde die Gastronomie in den 1950er-Jahren zunehmend exotischer. Mit dem Restaurant Napoli eröffnete 1955 die erste Pizzeria und 1958 folgte mit dem «Hongkong» das erste Chinarestaurant in Zürich. Knappe zehn Jahre später folgte das erste Pub, und 1973 zog der erste Kebab-Stand mit dem Namen «1001» in die Stadt. Es dauerte dann nochmals gut zehn Jahre, bis der Burger in Form einer McDonald’s-Filiale und einem «Burgerland» in Zürich Einzug hielt.

Die Zahl der Gastronomiebetriebe blieb bis in die 1990er-Jahre konstant. Mit der Liberalisierung des Gastgewerbegesetzes nahm die Zahl sogenannter Nachtcafés zu. Bis heute gibt es in Zürich mehr als 2000 Restaurants und über 600 Bars.