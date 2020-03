Zürcher Parlament tagt wieder – so trotz der Kantonsrat der Corona-Krise

Von links bis rechts herrschte im Parlament für einmal Einigkeit: Dieses Hilfspaket ist nötig, um die Zürcher Wirtschaft in die Zeit nach Corona hinüberzuretten.

Für Unternehmen steht nun - zusätzlich zum Hilfspaket des Bundes - eine Kreditausfallgarantie von 425 Millionen Franken bereit. Können KMU bis 250 Mitarbeitende den Banken ihre Kredite also nicht zurückzahlen, steht der Kanton dafür gerade.

Die Kreditausfallgarantie des Kantons deckt 85 Prozent des Kreditvolumens von 500 Millionen Franken ab. Die restlichen 15 Prozent tragen die ZKB und die teilnehmenden Geschäftsbanken.

Weitere 15 Millionen liegen bereit, um Selbständige zu unterstützen. Das Geld stammt aus der ZKB-Jubiläumsdividende. Mit dem Geld sollen Selbständige schnelle und unbürokratische Hilfe erhalten. So wolle man verhindern, dass jemand in die Sozialhilfe abrutsche.

Der Kantonsrat tagte am Montag erstmals in der Messehalle. Dort können im Gegensatz zum Rathaus am Limmatquai die Hygieneregeln eingehalten werden. Eine Pause gab es nicht, damit keine Kaffee-Gespräche mit zu wenig Abstand stattfinden konnten.

Einige wenige Parlamentarierinnen und Parlamentarier erschienen mit Mundschutz. Abgestimmt wurde für einmal nicht mit elektronischer Anlage sondern mit Aufstehen.