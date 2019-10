Zu wenig Stimmen: der Bezirk hat keine Vertretung in Bern

Auch der zigste Anlauf brachte kein Glück. Josef Wiederkehr (CVP) schafft den Einzug in den Nationalrat nicht – und das, obwohl er dieses Ziel bereits seit 24 Jahren vor Augen hat. Der aussichtsreichste Kandidat aus dem Limmattal kann die Zürcher Wählerinnen und Wähler nicht überzeugen. Er landet mit 20'525 Stimmen auf dem zweiten Ersatzplatz. Die CVP verliert im Kanton Zürich einen Sitz und darf nur einen Kandidaten nach Bern schicken. Das ist der bisherige Nationalrat Philipp Kutter (CVP). Er wurde mit 29'107 Stimmen gewählt. Auch das Rennen um den ersten Ersatzplatz verliert Wiederkehr. Nicole Barandun-Gross (CVP) holt ihn sich mit einem knappen Vorsprung von 504 Stimmen.

Der Dietiker Kantonsrat zeigt sich enttäuscht über das Resultat. «Wenn so viele Helferinnen und Helfer monatelang arbeiten und man am Schluss das Ziel nicht erreicht, tut das natürlich weh», sagt Wiederkehr. Es sei schon ein Pech, wenn die Partei im Kanton zulege, dann aber aufgrund unvorteilhafter Listenverbindungen einen Sitz verliere. Wiederkehrs Fazit: «Die Wahlen sind halt oft unberechenbar.» Auch wenn es nun nicht nach Bern reicht, freut er sich, dass er wenigstens im eigenen Bezirk vorne liegt. «Die Solidarität im Limmattal ist schön. Ich habe doppelt so viele Stimmen erhalten wie der amtierende Nationalrat Philipp Kutter.»

Frühzeitiger Austritt aus dem Kantonsrat

Wiederkehrs Scheitern bedeutet auch, dass das Limmattal nach dem Rücktritt von Nationalrat Hans Egloff (SVP, Aesch) nicht mehr in der grossen Kammer vertreten sein wird. «Es ist schade, dass ich mich in Bern nicht für die Anliegen des Limmattals einsetzen kann», sagt Wiederkehr. Er hätte sich vor allem dem Bereich Infrastruktur angenommen und versucht, Projekte wie die S-Bahnstation Silbern voranzutreiben. Nach dieser Niederlage ist Wiederkehr sicher: «Das ist vorerst das letzte Mal, dass ich für den Nationalrat kandidiert habe.»

Und auch den Kantonsrat will er vor dem aktuellen Legislaturende verlassen. «Ich habe 15 Jahre lang im Kantonsrat politisiert, 7 Jahre sass ich im Dietiker Gemeinderat. Es ist Zeit, anderen Platz zu machen.» In Janine Vannaz (CVP, Aesch) sehe er eine gute Kandidatin, die seine Aufgaben im Kantonsrat gerne und auch gut übernehmen könne. Er freue sich, wenn er seiner Familie, seinem Bauunternehmen und seinen Mitarbeitern wieder mehr Zeit widmen könne.