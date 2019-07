Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) übernimmt von GAM vier Schweizer Edelmetallfonds mit Vermögenswerten in der Höhe von 1,8 Milliarden Franken. Zusätzlich übernehme die Kantonalbank Geldmarktfonds von GAM in Luxemburg mit über rund 0,4 Milliarden Franken, teilte die ZKB am Dienstag mit.