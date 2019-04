In den Farbstiftboxen vor Mariann Wiederkehr stehen jeweils ein gutes Dutzend Stifte, deren Farbton sich nur um Nuancen unterscheidet. Seit bald 30 Jahren malt die ehemalige Primarlehrerin Bilder mit Farbstiften und Kreide. Das Messer des Spitzers, der neben den Farben steht, muss sie alle paar Tage auswechseln. Denn ohne gespitzten Farbstift werden ihre Bilder viel weniger «strahlend», wie die 76-jährige Aescherin das Endprodukt bezeichnen würde. Momentan fehlen einige Bilder in ihrem Atelier in Arni. Diese hängen zur Zeit in der Ausstellung im Alterszentrum Am Bach in Birmensdorf. «Ich wäre nicht auf die Idee gekommen dort auszustellen, doch der Leiter, Andreas Grieshaber, lud mich ein», sagt Wiederkehr. Genauso wie diese habe sich auch ihre erste Ausstellung mehr oder weniger dem Zufall zu verdanken. Vor bald 30 Jahren fand sie im Zürcher Handelsgericht statt. Dorthin lud sie ein Nachbar ein, der als Richter amtete.

Künstlerin statt Lehrerin

Mit der Ausstellung im Zürcher Gericht startete sie die Reihe von rund 50 Ausstellungen, die sie in den letzten Jahren durchführte. Hinter all diesen Erlebnissen habe kein fixer Plan gestanden. «Ich war einfach offen für das, was auf mich zukommt», sagt sie. Doch wäre sie alleine für die Finanzen ihrer Familie zuständig gewesen, hätte sie nicht alles so frei gestalten können. Dann hätte sie in ihren Beruf als Primarlehrerin zurückgehen müssen. Doch vor 30 Jahren sei es kaum möglich gewesen im Teilzeitpensum zu arbeiten, deshalb habe sie sich für den Weg in die Kunst entschieden.