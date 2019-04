Der 51-jährige Schweizer hatte bei einer Kontrolle in Winterthur-Seen 10 Gramm Heroin bei sich, wie die Stadtpolizei am Dienstag mitteilte. Am Wohnort seiner Mutter entdeckten die Fahnder dann im Garten weitere 30 Gramm Heroin.

Der andere Drogenhändler wurde einige Tage später am Hauptbahnhof festgenommen. Bei ihm fanden die Polizisten rund 70 Gramm Heroin.

Aktuelle Polizeibilder: