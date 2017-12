Verunfallt jemand mit einem Körpergewicht von, sagen wir, 190 Kilo und muss ins Spital gebracht werden, bedeutet das für die Rettungsteams Schwerstarbeit – und eine Belastung, welche auch die Ausrüstung an die Grenzen oder im schlechtesten Fall darüber hinaus bringt: Die Trage ist zu schmal oder die Manschette für das Blutdruckmessgerät ist zu klein für den Oberarm mit einem Umfang von über 70 Zentimetern.

Schlicht unmöglich war ein solcher Transport bisher, wenn er auf dem Luftweg erfolgen sollte, denn in einem Rettungshelikopter muss das Equipment möglichst leicht und klein sein, und so hält die dort eingebaute schmale Trage auch «nur» 150 Kilogramm aus.

Trage ist fast doppelt so breit

Trotzdem fliegt die Rega als erstes Unternehmen der Schweiz seit Kurzem auch schwerst Übergewichtige. Möglich macht dies ein neuer, extra für den von der Rega betriebenen Helikopter EC 145 entwickelter «Wide Stretcher». Bei dieser sogenannten Schwerlasttrage handelt es sich um eine Bahre mit einer Breite von 60 und einer Länge von 190 Zentimetern; die Trage ist damit fast doppelt so breit wie die normale Helikopterbahre.

Um die nicht nur übermässig schweren, sondern auch überdurchschnittlich voluminösen Patienten zu sichern, werden extragrosse Klettgurte mit einer Breite von 17 Zentimetern eingesetzt – normale Tragengurte messen 5 Zentimeter. Die Schwerlasttrage, eine Aluminium-Leichtbaukonstruktion, ist zugelassen für den Transport von Patienten bis 400 Kilogramm.

Einsätze nur von zwei Standorten

Der «Wide Stretcher» ist eine exklusive Sache: In der Schweiz sind laut der Rega lediglich zwei Exemplare davon in Betrieb, und im benachbarten Ausland gebe es vermutlich noch gar nichts Vergleichbares. Stationiert sind die Schwerlasttragen in Dübendorf und in Bern. Das heisst, von diesen beiden Rega-Basen aus werden seit etwa einem halben Jahr alle Einsätze für schwer übergewichtige Patienten durchgeführt.

Müssen diese Menschen notfallmässig in ärztliche Behandlung, steht laut Adrian Ferrari, Basisleiter in Dübendorf, «meistens ein Kreislauf- oder Atemproblem im Vordergrund». Oft handelt es sich bei den Einsätzen um Verlegungen von einem «normalen» Spital in eine Spezialklinik.

Vor Abflug ist Umbau nötig

Erhält das Team in Dübendorf einen Einsatz für einen Patienten über 150 Kilo, muss der Helikopter zuerst umgerüstet werden: Man wechselt die Bodenplatte mit den Halterungen für die Trage aus und kann dann die Schwerlasttrage, belegt mit einer übergrossen Vakuummatratze, einladen. Ebenfalls mitgenommen wird ein grosser Schaumstoffkeil, der es ermöglicht, den Oberkörper des Patienten hochzulagern.