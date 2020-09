Whistleblower kriegen nicht mehr Schutz: Kantonsrätin Sonja Gehrig kämpft weiter für Verbesserung

Der Kanton Zürich will Whistleblowern keine schriftliche Bestätigung geben, dass ihre anonyme Meldung mit guter Absicht erfolgte. Das wird in den Antworten des Regierungsrats auf die Anfragen zum verbesserten Schutz von Whistleblowern der Urdorfer GLP-Kantonsrätin Sonja Gehrig ersichtlich.

Die Politikerin forderte, dass diese Praxis eingeführt wird, damit sich die Meldepersonen ernst genommen fühlen. «Viele überlegen sich lange, ob sie diesen Schritt wagen sollen. Es ist für Whistleblower wichtig zu wissen , dass der Kanton grundsätzlich hinter ihnen steht, egal, ob sich der Missstands-Verdacht bestätigt oder nicht», findet Gehrig. Das sieht der Regierungsrat anders. «Der gemeldete Sachverhalt muss zuerst zumindest so weit abgeklärt werden, dass die zuständige Stelle davon überzeugt ist, dass der Sachverhalt im Sinne der Verhinderung von Missständen in der kantonalen Verwaltung relevant ist», heisst es. Eine sofortige Bestätigung nach Eingang der Meldung, dass diese berechtigterweise und in guten Treuen erfolgte, sei daher weder üblich noch möglich.

Unterstützung erst bei längerem Arbeitsausfall

Laut Gehrig werden bei dieser Argumentation die Meldung und die Richtigkeit des Sachverhalts fälschlicherweise miteinander vermischt. «Es geht nur um eine Bestätigung, dass die Meldung in guter Absicht erfolgt ist und nicht darum, ob es sich tatsächlich um einen Missstand handelt.» Dem Wunsch Gehrigs, Whistleblowern bei Bedarf eine Ansprechperson in Form eines Case Managers zur Entlastung und zur Unterstützung zur Verfügung zu stellen, möchte der Regierungsrat – mit Verweis auf den zuständigen Direktionsvorsteher oder die Staatsschreiberin – erst bei längerem Ausfallen am Arbeitsplatz entsprechen. Dass ein Whistleblower zuerst arbeitsunfähig sein müsse, bevor er Hilfe erhält, findet Gehrig stossend.