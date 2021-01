Wenn die Quarantäne ruft: Wie Schulen mit Ausfällen beim Lehrpersonal umgehen

Die Limmattaler Schulleitungen sind bei der Personalplanung teils seit Monaten am Rotieren: «Seit den Herbstferien gab es keine Woche, in der das ganze Team anwesend war», sagt beispielsweise Andrea Kengelbacher, Schulleiterin der Dietiker Schule Luberzen. Immer wieder komme es zu Ausfällen, weil Lehrpersonen wegen ihres privaten Umfelds in Quarantäne oder Isolation müssten. Rund zehn der insgesamt 60 Lehrpersonen haben sich laut Kengelbacher seit vergangenen Sommer mit dem Virus angesteckt.

Dass Lehrpersonen krankheitsbedingt oder aus terminlichen Gründen ausfallen, ist an sich nichts Besonderes – die Schulen suchen dann üblicherweise nach einem Ersatz. Daran hat die ­Coronapandemie nichts geändert. Was hingegen anders ist, ist der Umstand, dass eine Lehrperson auch dann ausfällt, wenn sie nur krank sein könnte. So etwa, wenn sie Kontakt mit einer nachweislich infizierten Person hatte und in Quarantäne muss. In so einem Fall fällt die Lehrperson zehn Tage aus, sofern sie währenddessen keine Symptome entwickelt. Bei Erkrankten kann die Absenz weit über die zehn Tage hinausgehen. Häufen sich solche Fälle, wird auch die Suche nach einer Stellvertretung schwieriger.