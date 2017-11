Einschneidender für die GVZ wäre wohl die Forderung, die der zweite Vorstoss der Grünliberalen beinhaltet. In einer Motion verlangen sie, dass Risiko und Eigenkapital nach modernen Grundsätzen gebildet werden. Nach Ansicht der drei Kantonsräte ist dies heute nicht der Fall. Im Sachversicherungsbereich gelte es bereits als gut, wenn das Verhältnis von Kapital und Prämien 1:1 betrage. Bei der GVZ macht das Eigenkapital mehr als das Zehnfache der Prämien aus. Diese Grössenordnung erscheint den Motionären suspekt. Ihrer Meinung nach ist sie eine Folge der gesetzlichen Vorschriften, nach denen Eigenkapital in einem direkten Verhältnis zur Versicherungssumme geäufnet werden muss.

Präsident widerspricht

Von Planta ist seit kurzem Mitglied in der für die GVZ zuständigen Aufsichtskommission über die wirtschaftlichen Unternehmen (AWU). Er hat aber das Thema bewusst nicht in die Kommission eingebracht. Die AWU blicke als Aufsichtskommission naturgemäss in die Vergangenheit. Sein Anliegen hingegen sei prospektiv, weshalb sich der Weg mit den Vorstössen besser eigne.

Beat Bloch (CSP, Zürich), Präsident der AWU, sagt dazu: «Aus aufsichtsrechtlicher Sicht gibt es keinen Grund, diese beiden Vorstösse zu lancieren.» Die AWU schaue das Risiko und Eigenkapital regelmässig an. Den Vergleich mit anderen Versicherungen, den die Grünliberalen in ihrer Motion für das Verhältnis von Kapital zu Prämien herbeiziehen, findet Bloch unglücklich. «Man kann nicht eine Gebäudeversicherung mit einer Auto oder Reiseversicherung vergleichen», sagt er. Wenn schon, dann müsse man die GVZ mit anderen Gebäudeversicherungen vergleichen – und in einem solchen Vergleich stehe sie gut da.

Tiefste Prämie in der Schweiz

Bloch gibt zudem zu bedenken, dass die jährlichen Prämien im Normalfall zwar genug hoch seien, um alle Schäden zu decken. «Bei einer ganz grossen Katastrophe reichen sie aber nirgends hin.» Und die GVZ sei eben auch auf aussergewöhnliche Ereignisse ausgerichtet, die nur alle 40 Jahre eintreten würden. Der AWU-Präsident erwähnt überdies den Risikopool, dem die GVZ angeschlossen ist. Mit diesem helfen sich die Kantone in Extremsituationen aus. «Wenn sich beispielsweise in der Innerschweiz eine schwere Naturkatastrophe ereignet, müsste sich die GVZ allenfalls mit einem Schlag mit über 200 Millionen Franken beteiligen.»

Aus diesen Gründen würde der AWU-Präsident nicht am Risiko und Eigenkapital rütteln und auch nicht an den Prämien.

Das Postulat, in dem die GLP den Regierungsrat auffordert, sich für eine Prämienreduktion starkzumachen, hält er ohnehin für unwirksam. Denn der Regierungsrat stellt nur einen Vertreter im siebenköpfigen GVZ-Verwaltungsrat – und könnte allein wenig ausrichten.

Die GVZ selber äussert sich nicht zu den pendenten Vorstössen. Auf ihrer Website hebt sie aber hervor, dass ihre Prämien die tiefsten in der Schweiz sind. Und sie verweist auf eine Kundenumfrage, die im Herbst 2016 durchgeführt wurde. Demnach beurteilen 94 Prozent der Befragten die Prämien als angemessen.