Wegen Containerbrand: Drei Stunden nach Amtsantritt rückte der neue Feuerwehrkommandant bereits aus

Lange musste der neue Weininger Feuerwehrkommandant ­Peter Haug nicht auf seinen ersten Einsatz warten. Wenige Stunden nach Amtsantritt holte ihn am Neujahrsmorgen um 3 Uhr ein brennender Container in der Fahrweid aus dem Bett. «Davon abgesehen hatte ich einen ruhigen Start», sagt Haug. Die Schneefälle von letzter Woche hätten der Feuerwehr Weiningen im Vergleich zu den Kollegen in Engstringen nicht so viel Arbeit beschert.

Stets an vorderster Front dabei sein wird Haug als Feuerwehrkommandant nicht mehr. «Ich habe gerne Action, doch ich wusste, dass ich diesbezüglich einen Schritt zurücktrete, weil viel Administratives auf mich zukommt», sagt der 39-Jährige. Er will sich in die neue Aufgabe einarbeiten. «Das erste Jahr wird sicher etwas herausfordernd, doch ich habe Vizekommandant Christian Roth an meiner Seite, der mich mit seiner Erfahrung unterstützen wird», sagt Haug. Zudem habe er eine sehr gute Feuerwehr von Hanspeter Saxer übernommen.

Saxer war 30 Jahre lang für die Feuerwehr Weiningen tätig und leitete sie die letzten neun Jahre. «Ich werde die Kameradschaft vermissen. Und auch das gute Gefühl, das mir die Bevölkerung nach den Einsätzen gab, wenn sie sich bei uns für unsere Arbeit bedankte, wird mir fehlen», sagt der 50-Jährige.

Zu seinen Highlights zählte das Tanklöschfahrzeug

Saxer verlässt die Feuerwehr nicht nur als Kommandant, sondern auch als Mitglied. «Der Zeitpunkt ist der richtige. Es wurde mit Peter Haug eine gute Nachfolgelösung gefunden und das Kommando ist bestens aufgestellt.» Dem neuen Kommandanten stehe er bei Fragen gerne unterstützend zur Seite, sagt Saxer. Zu einem grossen Highlight in seiner Zeit bei der Feuerwehr Weiningen zählte die Beschaffung eines neuen Tanklöschfahrzeugs. «Es ist ein tolles Gerät, das noch heute topmodern ist», sagt Saxer.

In seinem letzten Jahr als Kommandant war er wegen der Coronapandemie besonders gefordert. «Wir mussten sehr flexibel sein und viel Organisatorisches klären. Doch genau das ist es, was die Feuerwehr ausmacht. Man muss in kürzester Zeit auf diverse Begebenheiten reagieren können.» Oberstes Ziel sei es, in einer solchen Krisenzeit als Feuerwehr einsatzfähig zu bleiben. «Wir haben die 49 Mitglieder auf verschiedene Gruppen verteilt, sodass im Falle einer Ansteckung nicht die ganze Organisation in Quarantäne geschickt werden muss», so Saxer.