Die Fahrbahn im Sihltunnel ist am Ende ihrer Nutzungsdauer angelangt und muss erneuert werden. Um die Bauarbeiten möglichst schnell und kostengünstig durchzuführen und gleichzeitig die Auswirkungen auf die Fahrgäste zeitlich zu begrenzen, wird die Sihltal Zürich Üetliberg Bahn (SZU) die Strecke der S4 (von und nach Langnau-Gattikon/Sihlwald) und der S10 (von und nach Üetliberg) von Samstag, 13. Juli, bis Sonntag, 1. September 2019, auf dem Abschnitt Zürich Hauptbahnhof bis Zürich Selnau komplett sperren. Die Streckensperrung führt dazu, dass die meisten Züge in Zürich Selnau starten und enden, heisst es in einer Mitteilung.