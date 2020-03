WC-Papier, wo bist du? Hamster-Alarm in Limmattaler Läden

«Tempo Premium», «Hakle Verwöhnend», «Oecoplan Camomille», «Super Soft Sensation»: Das Angebot an Toiletten-Papier im Coop Silbern in Dietikon ist gross. Drei-lagig oder vier-lagig, mit Blumen-Prägung oder glatt, die Kunden haben die Qual der Wahl. Doch das nützt alles nichts, wenn die Regale leer stehen. Am Mittwochabend um 19 Uhr findet sich in der Hygiene-Abteilung des Detailhändlers kein einziges Pack WC-Papier. Ein Mann, der am leer gefegten Gestell vorbeiläuft, schüttelt den Kopf. Das gleiche Bild zeigt sich im Discounter Denner an der Badenerstrasse in Dietikon. WC-Papier sucht man vergebens. Nur noch ein paar Feuchttücher-Packungen liegen im Regal.

Die Migros im Zentrum Spitzacker in Urdorf bildet ebenso keine Ausnahme. Das Toiletten-Papier ist vergriffen. Eine Angestellte sorgt zwischenzeitlich für Nachschub und füllt das Regal mit sechs Pack des Hygiene-Produkts. Eine Kundin steht etwas verloren vor dem Gestell und telefoniert. «Soll ich zwei Neuner-Rollen nehmen?», fragt sie. Wenig später betreten zwei Arbeitskollegen die Hygiene-Abteilung. «Fast alles weg. Ich verreck», sagt der eine zum anderen. Es gebe nur noch «Hakle». «Nimm einfach», sagt der eine und die Männer gehen zur Kasse. Innerhalb von zehn Minuten ist das Regal wieder leer.

Der Corona-Notstand macht sich in den Limmattaler Läden am deutlichsten in den Abteilungen für Hygiene-Artikel bemerkbar. Das bestätigt Annabel Ott, Mediensprecherin der Genossenschaft Migros Zürich. «Die Schweiz befindet sich zurzeit in einer Ausnahmesituation und wir stellen daher eine stark erhöhte Nachfrage nach Gütern des täglichen Bedarfs fest.» Zuoberst auf dem Einkaufszettel stünden Körperhygiene-Artikel, Beilagen, Konserven, Mehl und Zucker. «Es kommt in den Filialen teilweise trotz massiv erhöhten Lieferkapazitäten und riesigem Personaleinsatz zu leeren Regalen. Das tut uns leid», sagt Ott.

Nachfrage nach Toilettenpapier seit drei Wochen erhöht

Dasselbe Phänomen verzeichnet Coop. «Die Nachfrage nach bestimmten Produkten, wie beispielsweise nach länger haltbaren Lebensmitteln, Handreinigungsprodukten und Toilettenpapier ist seit rund drei Wochen erhöht», sagt Mediensprecherin Rebecca Veiga. Coop gehe davon aus, dass die Nachfrage weiterhin hoch bleibe. «Wir haben entsprechende Massnahmen getroffen, um die Versorgung längerfristig sicherzustellen. Dies auch in der Logistik und in der Produktion.» So habe man zum Beispiel in den Produktionsbetrieben die Herstellung gewisser Artikel erhöht, etwa Desinfektionsmittel. Veiga betont aber: «Generelle Engpässe sind bei Coop aktuell kein Thema.»