Mit 73 Jahren verstarb Jürg Altherr Anfang Juni 2018. Er war eine der prägenden Figuren in der Schweizer Plastiker-Szene. Altherr entstammte einer Zürcher Architekten-Familie mit Faible für das Gestalterische. Sein Grossvater war Direktor des damaligen Kunstgewerbemuseums und sein Vater Alfred entwarf die bekannte Landi-Bank. Altherr studierte erst in Mailand und brachte sich anschliessend in Tessiner Steinbrüchen das Handwerk des Bildhauers bei. Nach seiner Rückkehr studierte er in Rapperswil Landschaftsarchitektur. Gleich im Anschluss an den Erhalt des Diploms fasste er von der Hochschule Rapperswil einen Lehrauftrag in Geländemodellierung.

Parallel dazu arbeitete er an Projekten, die teilweise schon damals viel beachtet wurden. Etwa die Skulptur «100 Zürcher», bei dem er die nackten Rücken- und Gesässpartien von Freiwilligen abgoss und anschliessend in einer Seilkonstruktion aufhängte. Mitte der 1980er-Jahre kam er nach Schlieren und hatte fortan sein Atelier auf dem Gaswerk-Areal. Der 12 Meter hohe Raum sollte das Zentrum seines Schaffens bilden. Die Arbeitsgemeinschaft Zürcher Bildhauer (AZB), der alle Nutzer der Gaswerk-Ateliers angehören, wurde massgeblich von Altherr geprägt. So präsidierte er die Arbeitsgemeinschaft und rief 2006 das Projekt Skulptur in Schlieren ins Leben, im Rahmen dessen AZB-Künstler in regelmässigen Abständen Werke im öffentlichen Raum ausstellen sollten. Er habe die AZB wachgerüttelt und darauf bestanden, dass die Künstler in Schlieren in Erscheinung treten, liessen sich frühere Weggefährten zitieren. Altherr ging dabei mit gutem Beispiel voran und zeigte seine Werke im öffentlichen Raum.

Themen, die ihn in beinahe all seinen Arbeiten bewegten, waren die Leichtigkeit und die Schwere. Oftmals spielte er mit diesen beiden Eigenschaften, die sich nur vermeintlich gegenseitig ausschliessen. Zu seinen wohl bekanntesten Werken gehört die «Himmelsleiter», die im Hof der kantonalen Verwaltung an der Zürcher Stampfenbachstrasse installiert ist oder eine brückenartige Betonskulptur bei der Kaserne Frauenfeld. Innerschweizer Autofahrern dürfte auch die Lärmschutzwand mit ihren geschwungenen Metallverkleidungen in Emmen ein Begriff sein. Diese wurde von der Architekturzeitschrift «Hochparterre» mit einer Auszeichnung bedacht. Das Projekt, das noch heute am häufigsten in den Medien diskutiert wird, ist der Turm von Uster. Das tonnenschwere Auftragswerk konnte erst diesen Sommer nach jahrelangem Hin und Her auf dem Kasernenareal in Uster erstmals aufgestellt werden. (aru)