Nach Huber stand Moritz Daum, Professor für die Entwicklungspsychologie des Säuglings- und Kindesalters an der Universität Zürich am Pult. Sein Referat «Die sozial-kognitive Entwicklung in der frühen Kindheit» bot lehrreiche Einsichten. So entwickeln Kinder bereits im ersten Lebensjahr eine Sensibilität für soziale Akteure und sie beginnen damit, das Handeln anderer zu interpretieren und zu verstehen. Im zweiten und dritten Lebensjahr fangen Kinder dann an, ihr Handeln mit anderen zu koordinieren. Auch wenn Daum in seiner Präsentation nicht von Kindern mit ASS ausging und erst am Schluss erwähnte, dass erwähnte Fähigkeiten bei Patienten mit ASS eingeschränkt sind, bot er einen faszinierenden Blick in die ersten Monaten eines Menschen, bzw. dessen Entwicklung.

Cristiano Ronaldo als Hilfe

Konkreter wurde es bei Dominik Gyseler, Dozent der Interkantonalen Hochschule für Heilpädagogik und Wissenschaftsjournalist, der die «Bauweise des autistischen Gehirns» darlegte. Er sprach dabei u.a. von einem Kampf der Giganten, der sich im Gehirn abspiele; vom dem ungenügenden Zusammenspiel zwischen dem Stirnhirn, das «keine Überraschungen mag» und dem limbischen System, das zuständig für Emotionen ist. Das sei mitverantwortlich für typische Verhaltensweise bei Autisten.

Gyselers Erläuterungen zum Thema, aber auch seine Tipps sorgten für viel Gesprächsstoff. Tatsächlich könne ein Bild von Fussballstar Cristiano Ronaldo – wenn dieser kurz vor dem Elfmeter steht und immer wieder angewandt – als Konzetrationshilfe dienen. Eine Pippi Langstrumpf hingegen sorge für Mut und Lucky Luke dafür, dass es cool sei, abzuwarten.

Ein wertvoller Gewinn

Im weiteren Verlauf des Tages standen noch ein drittes Referat der Psychiaterin Helene Haker Rössler auf dem Programm («Neue Modelle zum Verständnis autistischer Informationsverarbeitung») sowie drei parallel laufende Workshops. Nicht nur das grosse Interesse am Forum stimmte die Organisatoren freudig, sondern auch eine frisch eingetroffene Nachricht: «Die Stiftung ist der Sieger des diesjährigen ‹Charity of the Year Award› der Swiss Re Foundation und wir erhalten ein Preisgeld in der Höhe von 50'000 Franken», sagt Capol. Das Geld werde für Container eingesetzt, um vorläufig mehr Platz in der Tagesschule zu schaffen.