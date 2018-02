Zweck des Labors ist zu ergründen, was Lebensmittel wirklich sind. Für Dänzer geht es beim veganen Essen um viel mehr als nur um «Produkte» — ähnlich wie es einem Homöopathen nicht nur um die einzelnen Organe eines Patienten geht — sondern um das grosse Ganze, den Menschen. Oder im Fall der Lebensmittel: Um die Lebensenergie, die ihnen inne wohnt. Dänzer hat eine Methode entwickelt, die diese Energie mittels Kristallisationsbildern sichtbar macht. Selbstredend, dass die Lebendigkeit in einem unbehandelten Bio-Produkt weit grösser ist als in einem chemisch behandelten.

Meditieren und Sport treiben

Schnell wird auch bei der Essensprobe in der firmeneigenen Küche klar: Beim Bio-Ei geht es nicht nur um eine Alternative zum konventionellen Hühnerei. Oder darum, das «Tierleid» zu verringern. Hinter dem Bio-Ei steckt eine ganze Lebensphilosophie, sein Verzehr ist eine «Einladung in die Welt des Friedens». So steht es auf dem Werbeflyer. «Essen», sagt Dänzer, «ist nur ein Teil des ganzheitlichen Lebens.»

Der 70-Jährige treibt täglich Sport und meditiert. Seine Angestellten tun es ihm gleich. Indische Meditationsklänge berieseln die Firmenräume die ganze Zeit. Die Ausrichtung von Soyana ist eng verbunden mit Dänzers Lebensweg, dem eines Visionärs, den die konventionelle Welt nie richtig schlucken wollte und der sich deshalb einen eigenen, alternativen Weg suchte.

Die Agrarpolitik revolutionieren

Als junger Betriebsökonom wollte Dänzer die Schweizer Agrarpolitik revolutionieren. Nicht mehr die Rentabilität oder Effizienz sollten im Zentrum stehen, sondern die Gesundheit. In den 1970er-Jahren ein neuer Gedanke, stand man doch noch vor der Gründung des ersten Biolabels oder dem Bewusstsein, wie schädlich die Chemie auf Umwelt und Tier sind. «Die Wirtschaftspolitik war beherrscht von Technokraten», erinnert er sich, «ausgerichtet auf die Lebensentfernung von Tier und Natur.»

Dänzers Doktorarbeit wurde aber abgelehnt, später räumte Coop die Soyana-Produkte aus den Regalen, weil darauf für ein gratis Friedens-Konzert im Hallenstadion geworben wurde. Ablehnung widerfuhr Dänzer auch beim Schweizerischen Bundesamt für Gesundheit, als er mit der Idee vorstellig wurde, alle Lebensmittel neu mit den Kristallisationsbildern aus seiner Forschung zu deklarieren.

Dänzer brachte die Ergebnisse in einem Buch im Eigenverlag heraus. Seinen spirituellen Führer fand er im indischen Meister Sri Chinmoy. Und die Abnehmer für seine Produkte sind heute die Bio-Läden, ehemals Reformhäuser, «die wahren Reformer der Welt».

Und das Bio-Ei? Angerührt aus einer Masse von Bio-Sojabohnen und -Kichererbsenmehl, erhitzt mit einem Bio-Sonnenblumenöl, serviert mit einem fermentiertes Biogetränk — enttäuscht es zunächst. Es schmeckt gar nicht nach Ei. «Das ist die falsche Erwartung», sagt Dänzer. Der zweite Versuch folgt, verfeinert mit Tomaten, Kräutern, schwarzem Salz. Optional: Mandonaise (Mayonnaise aus Mandelpurée). Nun schmeckt’s. Glutenfrei, eiweisshaltiger und halb so fettig wie ein Ei.