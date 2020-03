Vorläufig bleibt Walter Jucker (SP) höchster Schlieremer

Am 6. April hätte Sasa Stajic vom Gemeindeparlament zum höchsten Schlieremer gewählt werden sollen. Aus der Wahl des Freisinnigen, der aktuell erster Vize im Rat ist, wird jedoch nichts. Wie gestern bekannt wurde befolgt auch das Schlieremer Parlament das vom Bundesrat verhängte Verbot für Veranstaltungen und sagt die Sitzung ab. «Die Sicherheit hat in einer solchen Situation allerhöchste Priorität», sagt Walter Jucker. Der Sozialdemokrat, der das Amt des Gemeinderatspräsidenten seit einem Jahr bekleidet, wird dieses auf unbestimmte Zeit weiterhin ausführen.

s das Parlament wieder tagen und seine Nachfolge wählen kann. Seine Aufgaben bleiben dieselben. Neben der Führung des Büros des Gemeindeparlaments ist er nämlich damit betraut, Geschäfte, die der Stadtrat verabschiedet hat, den jeweiligen Kommissionen zuzuteilen. «Dies lässt sich alles via Mail erledigen. Zudem bleibt ohnehin fraglich, wie viele Geschäfte in solchen Ausnahmezeiten erledigt werden können», so Jucker.

Jucker: «Wir müssen nun zusammenstehen»

Jucker wird dadurch zum Gemeinderatspräsidenten, der sein Amt am längsten ausführte. Wie der ehemalige Gemeinde- und später Stadtschreiber von Schlieren, Peter Hubmann, auf Anfrage sagt, sei ihm kein vergleichbares Ereignis bekannt. 1974 löste der Parlamentsbetrieb die bis dahin durchgeführten Gemeindeversammlungen ab.

Was löst es in Jucker aus, dass er in die Geschichte der Stadt eingehen wird? «Es wäre mir viel lieber, wenn der Corona-Virus nicht wüten und mein Nachfolger regulär gewählt werden könnte. Ich freue mich darauf, wenn der Parlamentsbetrieb wieder aufgenommen werden kann.»

An die Schlieremerinnen und Schlieremer hat er einen einfachen Appell. «Befolgt die Anweisungen des Bundesamtes für Gesundheit. Wir müssen nun zusammenstehen und Solidarität zeigen», sagt er. Von zahlreichen seiner Kollegen und Kolleginnen aus dem Parlament weiss er, dass sie auf einen Home-Office-Betrieb umgestiegen sind.

Auch Stajic arbeitet im Home Office. Er sei zwar darauf vorbereitet gewesen, das höchste Amt der Stadt am 6. April zu übernehmen, dass sich das ganze nun verzögere, sei für ihn kein Problem. «Nun geht es erst darum, diesen Virus in den Griff zu bekommen. Ich persönlich meide die Öffentlichkeit und empfehle allen, dies ebenfalls zu tun», sagt er auf Anfrage.