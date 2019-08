War der freisinnige alt Regierungsrat und Gesundheitsdirektor Thomas Heiniger am Ende doch ein verkappter Linker – aussen FDP-blau und innen dunkelrot? Diese Frage stellt sich, wenn man die Vernehmlassungsantworten zur Revision des Spitalplanungs- und Finanzierungsgesetzes (SPFG) anschaut.

Die bisherige Spitalplanung hat auf unternehmerische Eigenverantwortung, Wirtschaftlichkeit und Qualität gesetzt, schreibt die FDP. Und weiter: «Die vorliegende Totalrevision des SPFG untergräbt diese Erfolge, indem sie den ordnungspolitischen Kompass völlig verliert und damit ein gut funktionierendes System gefährdet.»

Wüsste man es nicht besser, könnte man kaum glauben, dass diese vernichtende Kritik von Heinigers eigener Partei stammt. Für die Freisinnigen handelt es sich um «eine Gesetzesrevision mit falscher Stossrichtung und zur Unzeit».

FDP, SVP und EVP üben harte Kritik

Dabei will die FDP das Gesetz punktuell verbessern, etwa das Kooperations- und Netzwerkmodell fördern. Genau das würde aber – so kritisiert die Partei – im Gesetzesentwurf behindert. Ähnlich dezidiert ist die Kritik vonseiten der SVP. Auch sie lehnt die Revision rundweg ab. Mit der Revision sei nicht mehr unternehmerische Freiheit in Sicht, sondern eine verstärkte staatliche Lenkung vorgesehen, bemängelt die SVP.

Für die EVP ist die Revision «nicht zielführend, zu unausgereift und in einigen Punkten bundesrechtswidrig».

CVP, AL und Grüne halten eine Revision des Gesetzes für anstrebenswert oder gar dringlich. Die AL verweist auf «massive Überkapazitäten» in der Zürcher Spitallandschaft. Damit gehe eine Tendenz zu Über- und Fehlversorgung einher. Auch Thomas Heiniger hatte die Überkapazitäten in der Spitalversorgung schon als eines der grossen Probleme bezeichnet. Daran, wie man diese Überkapazitäten abbauen soll, scheiden sich aber die Geister.