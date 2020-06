Am 1. Juli tritt der neue Zoodirektor offiziell sein Amt an. Dressen war im September vergangenen Jahres nach einem mehrstufigen Verfahren mit über 140 Bewerberinnen und Bewerbern einstimmig vom Verwaltungsrat zum Nachfolger von Alex Rübel gewählt worden, wie der Zoo Zürich in einer Mitteilung schreibt.