Lanciert wird das Referendum von der IG Freiräume Zürich West, wie diese am Freitag mitteilte. Kommen mindestens 2000 Unterschriften zusammen, gibt es eine weitere städtische Volksabstimmung zum Stadion. Wahrscheinlich im Herbst 2020.

Der private Gestaltungsplan «Areal Hardturm - Stadion» wird voraussichtlich am 23. Oktober im Zürcher Stadtparlament behandelt. Er schafft die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Realisierung. Erforderlich ist er vor allem aufgrund der Gebäudehöhe der beiden geplanten Hochhäuser.

Zudem werden im privaten Gestaltungsplan auch Festlegungen zu den Bau- und Nutzungsbestimmungen, zur Erschliessung, zu Freiräumen, zum Lärmschutz sowie zu weiteren Umweltaspekten getroffen.

Nach der Behandlung im Gemeinderat wird die IG voraussichtlich Ende Oktober mit der Unterschriftensammlung beginnen. Im Referendumskomitee sitzt unter anderen Gemeinderat Markus Knauss (Grüne).

«Klimaverträglichere Entwicklung»

Die IG setze sich für eine sozial- und klimaverträgliche Entwicklung des Hardturm-Areals ein und damit für eine bessere Zukunft als das Projekt «Ensemble» zu bieten habe.

Die IG fordert «die Gestaltung des Areals mit gemeinnützigem Wohnungsbau sowie einem grossen Park für Spiel, Breitensport, Naherholung und Kultur.» Ihrer Ansicht nach hat das Bauprojekt der Credit Suisse «kaum urbane Qualitäten.» Zudem bewirkten Hochhäuser mit teuren Wohnungen «nur eine Scheinverdichtung.»

Und diese Scheinverdichtung erhitze Zürich West, heisst es weiter. Denn die komplette Versiegelung des 55'000 Quadratmeter grossen Areals mit durchgehender Tiefgarage werde die Entwicklung des Quartiers zur Hitzeinsel vorantreiben.

Schon heute seien die Temperaturen an den Sommerabenden gemäss der ETH und dem Klimamodell des Kantons Zürich in Zürich West 5 Grad höher als am Stadtrand.