Vom 10. Mai 2019 bis November 2020 findet auf der Allmend in Dietikon die Gartenausstellung (G)Artenvielfalt statt. In einzelnen Gartenräumen zeigen Unternehmen des Zürcher Gärtnermeisterverbandes, wie auch ohne Einsatz von invasiven Neophyten, das sind schädliche gebietsfremde Pflanzen, Gartengestaltung betrieben werden kann. In dieser Interviewserie stellen Verantwortliche und Mitgestalter der Gartenräume jeweils eine einheimische Pflanze vor.