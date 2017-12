Ein überdurchschnittliches Honigjahr durften die Schweizer Imker 2017 vermelden. Dank dem warmen Sommer und den geringen Niederschlägen sind die Ernteerträge in fast allen Regionen höher als im Jahr zuvor. In einigen Kantonen, darunter Basel, Nidwalden und das Tessin, konnten sogar Rekorderträge verzeichnet werden, wie der Verein deutschschweizerischer und rätoromanischer Bienenfreunde in einer Mitteilung schreibt.

Auch im Limmattal dürfen sich die Imker auf hohe Ernteerträge freuen. «Im Vergleich zu anderen Jahren ist die Ernte bei mir relativ gut ausgefallen», sagt Imkerin Brigitte Hilfiker, die in Unterengstringen und Urdorf imkert. «Aber der Ernteertrag kann auch in einem solch kleinen Gebiet regional sehr unterschiedlich sein.» So habe es während des Frosts Ende April starke klimatische Unterschiede zwischen den Tal- und den höher gelegenen Gemeinden gegeben, was dann einen starken Einfluss auf die produzierte Menge Honig habe.

Viel Honig, aber kein Rekordjahr

Dies bestätigt auch Bruno Reihl, Zentralvorstandsmitglied des Vereins deutschschweizerischer und rätoromanischer Bienenfreunde. «Im Vergleich zum Jahr 2016 war es sehr viel Honig, jedoch kein Rekordjahr, da hat uns der Frost im Frühling einen Strich durch die Rechnung gemacht.» Denn ohne die Ausfälle durch den Kälteeinbruch wären neue Rekordwerte möglich gewesen, da der Sommer eigentlich so gut ausgefallen sei. Der Frost, der nur fünf Tage dauerte, war so stark, dass er die Obst- und speziell die Kirschenblüten, aus denen der Blütenhonig gewonnen wird, grösstenteils absterben liess, so Reihl.

Dank den wenigen Regentagen und den vielen warmen Sommertagen, die bis in den September überdauerten, konnte Hilfiker heuer verhältnismässig viel Waldhonig gewinnen, der erst während der späten Sommermonate geerntet wird. Während der Frühlingshonig hell, eher hart und mild ist, ist der sehr süsse Waldhonig dunkel, klebrig und sehr flüssig.

Geografische Lage spielt zentrale Rolle

Mit ihren zwölf Bienenvölkern konnte Hilfiker dieses Jahr gesamthaft etwa 150 Kilogramm Honig produzieren, was ein gutes Jahr sei, wie sie sagt. Bei der Honigernte spielt die geografische Lage eine sehr zentrale Rolle. «In den nördlichen Gebieten konnten teilweise bis zu 40 Kilogramm pro Bienenvolk gewonnen werden, während es in südlichen Kantonen nur halb so viel ist», sagt Reihl.