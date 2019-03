Sie haben 21 Jahre lang eine Institution geleitet, in die eigentlich niemand eintreten will. Oder ist die Hemmschwelle, von der eigenen Wohnung ins Alterszentrum zu wechseln, kleiner geworden?

Christoph Schwemmer: Das hat sich in den letzten Jahrzehnten enorm gewandelt. Ganz früher handelte es sich ja noch um sogenannte Anstalten. Und es gab Bürgerheime, in die Menschen ohne Verwandte einfach abgeschoben wurden und in denen sie ein Gnadenbrot erhielten. Diese Zeiten sind längst vorbei, wir führen heute ein modernes, offenes Alters- und Gesundheitszentrum (AGZ). Ich werde aber noch immer hin und wieder gefragt, wie viele Insassen wir denn hätten.

Und was antworten Sie jeweils?

Keine, null! Bei uns leben Bewohnerinnen und Bewohner. Wir führen ein Hotel. Ein Hotel, das auch Pflege und Betreuung umfasst. Der Begriff Altersheim wird heute ebenfalls nicht mehr gern verwendet. Dieser wäre aber an sich positiv geprägt. Er beinhaltet, daheim zu sein. Gerade dies müssen Zentren wie das AGZ doch; eine Heimat für ihre Bewohner bieten.

Beim Begriff Altersheim denkt man aber schon nicht gleich an Heimat.

Ja, noch immer geistern diese Bilder eines dunklen, muffigen Hauses in den Köpfen herum. Viele befürchten zudem, dass sie bei einem Eintritt in ein Alterszentrum ihre Selbstständigkeit verlieren, dass sie bevormundet würden. Aber im AGZ erhalten die Bewohnerinnen und Bewohner einen eigenen Schlüssel, sie verfügen über einen eigenen Briefkasten, sie können ein und aus gehen, wie sie wollen. Natürlich können sich gewisse Einschränkungen, etwa in der Mobilität, ergeben, aber diese sind altersbedingt und wären auch zu Hause vorhanden.

Dennoch, man tritt doch erst ins Alterszentrum ein, wenn es nicht mehr anders geht?

Dass man so lange wie möglich zu Hause bleiben will, ist verständlich. Den Grundsatz «ambulant vor stationär» begrüsse ich persönlich. Aber es ist auch immer ein Abwägen; will ich in einer Wohnung im dritten Stock ohne Lift leben, wenn ich nicht mehr so mag und deshalb kaum mehr Leute sehe? Einer der häufigsten Sätze, die ich von Bewohnern höre, ist denn auch: Eigentlich hätte ich ja früher umziehen können.

Sie haben viele Veränderungen erlebt: In der Dietiker Personalzeitung hielten Sie fest, Sie seien als Heimvater eingestellt worden, als AGZ-CEO gingen sie nun in Pension.

Der Aufgabenbereich hat sich in all den Jahren in der Tat stark vergrössert. Die Bedürfnisse und Anforderungen der Gesellschaft haben sich spürbar gewandelt. So haben wir mit der Seniorenresidenz, den Pflegewohnungen und der Demenzabteilung neue Angebote geschaffen. Das AGZ ist auch für die offene Altersarbeit zuständig, es ist die erste Anlaufstelle für die Bevölkerung und unterhält eine Internetseite mit allen 60 Dietiker Altersangeboten.

Ist bei all den Veränderungen ein Projekt noch offengeblieben?

Das AGZ ist grundsätzlich sehr gut aufgestellt. Nach über 20 Jahren schadet es aber vielleicht auch nicht, wenn eine neue Leiterin mit neuen Ideen kommt und allenfalls bestehende Muster aufbricht. Ein Projekt ist aber noch offen. Auf dessen Abschluss freue ich mich persönlich sehr. Demnächst wird unser Film fertig, in dem Bewohnerinnen und Bewohner aus ihrem Leben im Limmattal berichten. Sie haben das Drehbuch erarbeitet, haben Episoden gestrichen, andere reingenommen. Das war eine sehr lustvolle Arbeit. Derzeit sind wir am Rohschnitt, die Premiere wird noch in diesem Halbjahr erfolgen.