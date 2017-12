Die Sozialhilfequote der Stadt Dietikon hat sich 2016 weiter reduziert. Sie sank von 6,4 auf 6,0 Prozent, das sind 34 Sozialfälle weniger. Das bedeutet nach 7,0 Prozent 2014 und 6,4 Prozent 2015 eine nochmalige Abnahme um 0,4 Prozent. In absoluten Zahlen konnten die Sozialhilfefälle im Jahr 2016 von 971 auf 937 reduziert werden (Kanton Zürich insgesamt: 29'700). Zum Vergleich: Das Kantonsmittel ist im Jahr 2016 mit 3,2 Prozent auf dem Stand der Jahre 2010 bis 2015 geblieben.

Den unrühmlichen Quoten-Spitzenplatz im Kanton ist Dietikon dennoch nicht los. Gemäss dem aktuellen Sozialbericht liegt die Limmatstadt immer noch vorn, vor Opfikon (5,1 Prozent), Schlieren (5,0 Prozent), Kloten (4,9 Prozent), Oberengstringen (4,8 Prozent) und Rüti (4,6 Prozent). Den Topplatz am anderen Ende besetzt Uster mit 1,6 Prozent.

Ausländer mit markant höherem Sozialhilferisiko

Mit einer kantonalen Sozialhilfequote von 5,6 Prozent sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren die Altersklasse mit dem höchsten Sozialhilferisiko. Dies hängt mit dem erhöhten Sozialhilferisiko von Haushalten mit Kindern zusammen. Besonders betroffen sind Alleinerziehende. Ausländer weisen ein markant höheres Sozialhilferisiko auf als Schweizer. Nicht verwunderlich also, dass sich unter den Gemeinden mit den höchsten Sozialhilfequoten drei finden, die auch auf der Statistik des Ausländeranteils erste Plätze einnehmen: Schlieren mit 46, Opfikon mit 45 und Dietikon mit 44 Prozent.

Dennoch kann sich Dietikon freuen, wirkt sich doch die Quotensenkung auch auf den Stadtsäckel aus. Gab die Stadt für die Sozialhilfe 2015 noch 26,5 Millionen Franken aus, waren es im Jahr 2016 nur 25,0 Millionen.

Neues Abklärungsverfahren

Die Senkung der Quote sei verschiedenen Massnahmen zu verdanken, lässt die Stadt verlauten. Zum einen gewährleiste ein neues Abklärungsverfahren bei der Anmeldung, das sogenannte Intake, eine zeitnahe, niederschwellige und individuelle Beratung. Ziel ist es, die Anmeldungen systematisch anhand von Unterlagen und persönlichen Vorsprachen zu prüfen. Zum anderen trage die enge Zusammenarbeit mit internen und externen Stellen, etwa der Regionalen Arbeitsvermittlung (RAV), massgeblich dazu bei, dass Lösungen schon vor Eintritt in die Sozialhilfe gefunden werden können, so die Stadt.