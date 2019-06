Die Bildungsdirektion habe weder an der Volksschule noch bei den Mittel- und Berufsfachschulen Weisungen oder Empfehlungen zur Durchführung von Flugreisen erlassen, schreibt der Regierungsrat in einer am Donnerstag publizierten Antwort auf eine FDP-Anfrage.

Keine Statistik über Schulreisen per Flugzeug

FDP-Kantonsräte wollten wissen, wie sich die Regierung dazu stellt, dass Schulen mit dem Flugzeug auf Reisen gehen und wie häufig dies vorkommt. Eine Statistik über die Schulreisen per Flugzeug gibt es jedoch nicht.

Diese Zahlen würden vom Kanton nicht erhoben, schreibt die Regierung. Einige Mittelschulen würden grundsätzlich auf Flugreisen verzichten. An Berufsfachschulen sind solche Reisen ohnehin weniger häufig, weil die Schülerinnen und Schüler in der Regel in einem Betrieb arbeiten.