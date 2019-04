Am Mittwoch vor einer Woche sind gegen 2.30 Uhr zwei Schweizerinnen im Alter von 26 und 30 Jahren im Nachtclub «Gonzo» in der Langstrasse aneinandergeraten, wie die Kantonspolizei Zürich in einer Medienmitteilung schreibt. «Anschliessend wurde die ältere der beiden mit einem Trinkglas erheblich im Gesicht verletzt», heisst es weiter. Sie wurde mit einem Rettungswagen ins Spital gebracht.

Der genaue Tathergang ist nun Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Personen, die Angaben zum Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Kantonspolizei Zürich (Tel. 044 247 22 11) in Verbindung zu setzen. (sho)

