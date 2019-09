In der Nacht auf Donnerstag kam es zu einem Einbruch. Unbekannte haben in Dällikon aus einem Tresor Bargeld im Wert von mehrere zehntausend Franken gestohlen. Der Tresor befand sich in einer Geschäftsliegenschaft.

Beim Einbruch verursachten sie einen Sachschaden von rund 8000 Franken, wie die Kantonspolizei mitteilte. (sda)