Thomas Hardegger, der Schutzverband wurde 1967 gegründet. Er etablierte sich schnell als Pionier des Widerstands gegen den Fluglärm im Speziellen und den Flughafen generell. Doch grosse Kämpfe hat der Verband in letzter Zeit keine mehr gewonnen, scheint es. Ist der Schutzverband der Bevölkerung um den Flughafen Zürich zum zahnlosen Tiger verkommen?

Thomas Hardegger: Nein, wir sind sogar sehr intensiv an der Arbeit, aber nicht gegen den Flughafen, sondern gegen seine Emissionen. Seit der Privatisierung des Flughafens wird vermehrt auf juristischer Ebene gefochten. Davor wurden die Kämpfe oftmals im Kantonsrat ausgetragen, weil man damals der Regierung als Flughafenhalterin und Betreiberin Weisungen erteilen konnte.

Die Privatisierung des Flughafens bedeutete also auch eine Zäsur für die Arbeit des Schutzverbandes?

Ja, auch weil gewisse Kompetenzen vom Kanton auf den Bund übergingen. Das Bundesamt für Zivilluftfahrt (Bazl) hat heute einen grösseren Einfluss als vor der Privatisierung, als der Kanton Zürich sowohl für die Flughafeninfrastruktur als auch für den Betrieb verantwortlich gewesen war.

Konnte man auf dem juristischen Weg seit der Privatisierung etwas bewirken?

Durchaus, in den letzten Jahren hatten wir auf dieser Ebene einige Erfolge, die aufzeigen, wie sehr es den Schutzverband immer noch braucht. Hätten wir zum Beispiel nicht lenkungswirksame Lärmgebühren eingefordert, hätte es niemand gemacht. Und gerade weil wir für die Nachtruhe kämpfen, vertreten wir ein Hauptanliegen der Bevölkerung.

Welches sind rückblickend auf 50 Jahre die grössten Erfolge des Verbands?

Sicher die Einführung der Nachtflugsperre 1970. Und dann vor zehn Jahren die Verlängerung dieser Nachtruhe um eine Stunde. Weiter haben wir es geschafft, dass ein Lärmmonitoring eingeführt wurde und dass die Entwicklung des Lärms auch kommuniziert werden muss. Zudem konnten wir das Flughafengesetz so anpassen, dass das Volk zu einem Pistenausbau per Referendum das letzte Wort hat.

Und wo musste der Verband seit seiner Gründung Niederlagen einstecken?

Die sind mit den Erfolgen verknüpft: Die Nachtflugordnung wird nicht eingehalten. Die Flugbewegungen und damit auch der Lärm nehmen in den Nachtrandstunden zu. Wir kämpfen noch immer gegen einen Flugplan, der es gar nicht ermöglicht, dass die Nachtsperrzeiten eingehalten werden können.

Was bräuchte es, um das sicherzustellen?

Zwei Elemente spielen bei dieser Frage wichtige Rollen. Erstens finden in den Nachtrandstunden zu viele Flugbewegungen statt. Zweitens wird dem Flughafen erlaubt, Ausnahmen in den Nachtsperrzeiten selber zu genehmigen. Das ist meiner Meinung nach falsch, die Vergabe solcher Ausnahmen ist eine hoheitliche Aufgabe, und der Flughafen steht dabei in einem Interessenkonflikt: Einerseits ist er froh um jede Bewegung, die abgewickelt werden kann, und um die damit verbundenen Passagiere, die vielleicht auch noch am Flughafen einkaufen. Andererseits soll er einen Start oder eine Landung verbieten. Da herrscht meiner Meinung nach ein Interessenkonflikt vor – mit dem Ergebnis, dass die Ausnahmebewilligungen zunehmen.

Sie fordern also einen verlässlicheren Betriebsschluss?

Genau, der Flugplan soll so gestaltet werden, dass der letzte planmässige Start auf 22.30 Uhr angesetzt wird. Dies hat übrigens auch das Bundesamt für Umwelt (Bafu) vorgeschlagen. Ausserdem sollen keine reinen Ferien- oder Shoppingflüge, die nicht hubrelevant sind, in den Randstunden abgewickelt werden. Die Ausnahmeregelung für Starts und Landungen nach 23.30 Uhr müsste von einer unabhängigen Stelle genehmigt werden, und die Kriterien für eine Ausnahme müssten strenger sein.

Die Niederlagen, die der Schutzverband bei Volksabstimmungen wie etwa über die Privatisierung oder eine tiefere Limite für Flugbewegungen erlitt, sind also besser zu verkraften als die Nachtflugsperre, die Ihrer Meinung nach zu porös ist?

Ja, denn es geht dabei darum, wie der Flughafen mit Regeln umgeht. Der Flughafen ist ein privates Unternehmen, welches sich auch an die gesetzlichen Vorgaben halten muss. Ein anderes privates Unternehmen, welches zum Beispiel dreckiges Abwasser in die Kanalisation leitet, würde bestraft, es gäbe Sanktionen. Beim Flughafen nimmt man Verstösse einfach hin.

Ist der Schutzverband grundsätzlich gegen den Flughafen?

Nein, überhaupt nicht, das wurde schon 1967 explizit im Gründungsprotokoll verankert. Es geht immer wieder um eine Güterabwägung: Wie viel Lärm ist im volkswirtschaftlichen Interesse zu ertragen? Diese Frage stand 1967 im Zentrum, und sie ist heute noch genauso aktuell. Die grosse volkswirtschaftliche Bedeutung des Flughafens zweifelten wir seit der Gründung jedoch nie an.

Aber hat sich der Schutzverband in den letzten 50 Jahren und seit dem Gründungsprotokoll nicht verändert?

Wir sind der einzige Verband, der die Gemeinden durch ihre Exekutiven und alle vier Himmelsrichtungen vertritt. Das gibt uns eine hohe Legitimation. Uns ist eine Gesamtbetrachtung wichtig, nicht einfach regionale Interessen. Seit der Einführung der deutschen Durchführungsverordnung 2005 haben wir es leider nicht geschafft, die Interessen der Regionen zu bündeln. Neben der bereits erwähnten Privatisierung hat dieses Ereignis die Arbeit des Schutzverbands in den vergangenen 15 Jahren am stärksten verändert.

Seine Rolle hat der Schutzverband also in den vergangenen 50 Jahren nie neu definiert – obwohl die Bevölkerung bei Abstimmungen oft anders entschied, als der Verband es empfohlen hat?

Schon, aber 2007 haben auch insgesamt 63 Prozent der Stimmberechtigten entschieden, dass die Zahl der Fluglärmbelasteten nicht höher als 47'000 sein dürfte und dass eine siebenstündige Nachtruhe angestrebt wird. Die Aufgabe des Schutzverbands ist aber grundsätzlich die gleiche geblieben: Das Wachstum des Luftverkehrs ist mit dem Erhalt der Wohn- und Lebensqualität in Übereinstimmung zu bringen.

Wie gedenken Sie, dem Anspruch, alle Regionen um den Flughafen zu vertreten, in Zukunft wieder gerecht zu werden?

Vor zwei Wochen wurde auf unsere Initiative hin der zweite runde Tisch aller Fluglärmorganisationen durchgeführt. Die Themen, bei welchen wir uns einig sind, können wir dank diesem Treffen mit grösserer Durchschlagskraft verfolgen.

Um welche Themen geht es dabei?

Die Nachtruhe – wie bereits erwähnt –, die Ausnahmeregelung und der bewilligte Lärm. Diskutiert haben wir aber auch, welches Wachstum wir für den Wirtschaftsraum Zürich als notwendig erachten und welche Entwicklung im Flugbetrieb angestrebt werden sollte.

Können Sie das konkret beziffern?

Nein, wir beziffern das nicht. Aber wir stellen fest, dass der Anteil der Geschäftspassagiere, welcher die unzähligen Direktverbindungen rechtfertigen soll, gering ist. Durch die tiefen Ticketpreise gibt es aber eine Zunahme der Flugbewegungen. Das Bundesamt für Statistik hat bereits im Jahr 2010 errechnet, dass pro Jahr 1 Milliarde Franken an nicht gedeckten Folgekosten anfallen. Das sind beispielsweise Gebäudeschäden, Sicherheitskosten, gesundheitliche Folgen oder Klimaschäden. Diese Kosten müssten doch über die Ticketpreise gedeckt werden, damit die Allgemeinheit, die bereits die generellen Lasten des Flughafens zu spüren bekommt, nicht auch noch die finanziellen Folgekosten mittragen muss. Diese Diskussion werden wir fortsetzen.

Wo hat man Mühe, sich zu einigen?

Sobald es um die Verteilung des Lärms geht, wird es schwierig. Wir fordern deshalb von Bund und Kanton eine verlässliche Zielvorgabe für den Lärm. Erst danach kann man über eine Verteilung des Lärms diskutieren. Das ist momentan nicht möglich, weil stets von einem Wachstum des Flughafens und des Lärms gesprochen wird. Jede Region versucht daher, spezifisch ihre Interessen zu vertreten.

Darf man also am Jubiläum gar nicht wirklich feiern, weil es für den Schutzverband noch viel zu tun gibt?

Richtig: Feiern dürfen wir dann, wenn es uns gar nicht mehr bräuchte. Eigentlich ist die wichtigste Funktion des Schutzverbands seine Existenz. Damit wissen der Flughafen, der Kanton und die Swiss, dass jemand genau hinschaut. Jedes Projekt, welches der Flughafen hat, jede Betriebsreglementsänderung, die er vorschlägt, wird genau untersucht. Das alleine verhindert, dass Vorschläge kommen, bei denen sich die Verantwortlichen nicht auch überlegt haben, welche Folgen diese für die Gemeinden hätten. Diese Aufgabe wird uns sicher noch in zwanzig Jahren erhalten bleiben.