Start mit schauspielernden Sängern

Die Anfänge der Theatergruppe liegen in einem gemischten Aescher Chor, der sich hin und wieder auch schauspielerisch betätigte. Als der Chor aufgelöst wurde, fanden sich 1982 fünf theaterbegeisterte Aescher, welche den Verein Theatergruppe Aesch gründeten. Erster Präsident wurde Hans Hert. Wüthrich übernahm das Amt des Kassiers und behielt es 21 Jahre lang.

Die Schauspielerinnen und Schauspieler kamen damals noch alle aus Aesch. Inzwischen sind auch einige Auswärtige dabei – ein grosser Vorteil, meint Wüthrich, weil jeder Darsteller Zuschauer aus seiner Gemeinde anzieht. Die Vorstellungen im Gemeindesaal sind fast immer voll. Insgesamt kommen jedes Jahr an die 1000 Zuschauer nach Aesch. «Am Anfang hatten wir noch kein Geld, wir mussten einiges improvisieren», erinnert sich Wüthrich. «Aber wir hatten von Anfang an grossen Erfolg.»

«Hubel-Bänzes Vormundschaft» hiess das erste Stück, das 1982 zur Aufführung kam. Von Anfang an kennt Wüthrich auch die Nervosität vor dem Auftritt: «Die haben wir alle. Ein bisschen Lampenfieber muss sein, sonst ist das nötige innere Feuer zum Spielen nicht da.» Aber sobald sie draussen stehe, sei die Aufregung verflogen.

Junge Schauspieler gesucht

Eine wichtige Rolle im elfköpfigen Vereinsteam kommt der Kommission Lesen zu, denn diese beschliesst die Auswahl der Stücke. In diesem Jahr hat sich das Dreierteam, in dem auch Wüthrich sitzt, 20 Stücke für die Vorauswahl ausgesucht – und am Ende eine verblüffende Übereinstimmung erzielt. Alle drei wollten den «Ehemaa» auf die Bühne bringen. Und sogar bei der Besetzung der Rollen waren sich die drei einig.

«Ich war sofort angetan von dem Stück, denn es bietet von Anfang bis zum Schluss Action. Entsprechend zackig muss das auch gespielt werden», sagt Wüthrich. Das fordere die Laienspieler. Ohne absolute Textsicherheit gehe es nicht. Sie ist sich sicher, dass sich die Zuschauer gut amüsieren werden: «In den Proben müssen wir bei gewissen Szenen auch selber noch lachen.»