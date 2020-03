Täuschend echt: Bei den Zauberblumen von Sam V. Furrer muss man zweimal hinschauen

Am Computer hat der Uitiker Collagekünstler aus Fotografien von echten Blumen eigene pflanzliche Kreationen erstellt. «Auf den ersten Blick sollen sie echt wirken, bei genauerem Betrachten aber erkennen lassen, dass ein Künstler seine Finger im Spiel hatte», sagt er. Die «Frankensteinblumen», wie Furrer seine Kreationen zum Spass nennt, sehen aus, als hätten sie sich auf einer weit entfernten Insel entwickelt. Bei genauerer Betrachtung lassen sich jedoch die einzelnen Teile der ursprünglichen Blumen wiedererkennen. Furrer hat die Collagen unter der Prämisse erstellt, Farben, Formen und Proportionen der echten Pflanzen nicht zu verändern. «Ich will mit den Zauberblumen meine Faszination für die Natur vermitteln und den Betrachter dazu bringen, seine Umwelt genauer wahrzunehmen», sagt der 53-Jährige.

Komposition ist wichtig

Der Künstler versucht den Betrachter an seine Bilder heranzuführen. «Meine Werke sind von meinen Erfahrungen und dem Zeitgeschehen beeinflusst. Das will ich dem Betrachter nicht vorenthalten», sagt er. Deshalb würde er nie ein Werk unbetitelt lassen. In den Titeln kommen Furrers schelmische Art und Freude an der Sprache zum Vorschein. So heissen seine Bilder zum Beispiel «Ibisrote Leoparden-Lianen-Zauberblume am Amazonas» und «Bluety Contest». Er habe schon immer Freude an Sprache und Wortspielen gehabt, sagt er.

Ausserdem achtet er auf die Komposition der einzelnen Elemente im Bild. Daraus leitet er teilweise kleine Geschichten ab, wie der Titel des Bildes «Zwei goldgelbe Gondel-Zauberblumen begegnen einer jungen Familie von rosa-violetten Gondel-Zauberblumen, Cousins zweiten Grades» erkennen lässt. «Guter Humor ist kreativ, gute Kunst sollte das auch sein», sagt der Künstler.

Für die Zauberblumen hat er knapp 3000 Bilder gemacht

Die Zauberblumen setzen sich aus mindestens drei echten Pflanzenteilen zusammen. Die Blumen hat Furrer in der Natur und an der Zürcher Blumenbörse gefunden. Die Blumenbörse in Wangen ist normalerweise nur für Fachhändler zugänglich und bietet unzählige Pflanzen aus aller Welt an. Furrer bekam für drei Tage Zutritt zur Börse.