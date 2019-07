Der Gemeindeverwaltung Uitikon werden am Freitag, 2. August, die verschiedenen Fachapplikationen nicht zur Verfügung stehen. Deshalb könne sie den Einwohnerinnen und Einwohnern an diesem Tag nicht die gewohnten Dienstleistungen anbieten. Die Ausstellung von Ausweisen oder Auskünfte aus verschiedenen Registern seien nicht möglich. Wie es in einer Mitteilung heisst, werde die Firma Abraxas, von der die Gemeindeverwaltung ihre Betriebssoftware bezieht, ihre vier Datencenter in zwei zusammenführen. Der Umzug findet vom 1. bis zum 4. August statt. Aufgrund dieser Datencenterzusammenlegung werden der Gemeindeverwaltung deshalb für den 2. August keine Fachapplikationen zur Verfügung stehen.