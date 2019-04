Schwarz und pink leuchten die Lettern an der Fassade des Alten Bauamts beim Kronenareal in Dietikon. Ein Mann steht auf der Leiter und befestigt den Buchstaben E an einem Holzrahmen. «Studio Dietikon» ist zu lesen. Seit Anfang Februar war das Team des Basler Büros Denkstatt mit dem mobilen «Studio Dietikon» – einem Gefährt mit Stellwand und grosser Stadtkarte – auf öffentlichen Plätzen und in Dietiker Quartieren unterwegs mit dem Ziel, Stimmen der Bevölkerung zu sammeln und auf Video festzuhalten. Nun wird das «Studio Dietikon» sesshaft und findet im Alten Bauamt ein neues Zuhause. Und nicht nur das: Am Samstag verwandelt sich das Gebäude in ein Kino. Dann wird der 55-minütige Film gezeigt, der aus den zahlreichen Interviews entstanden ist.

«Der Dialog mit der Bevölkerung stand für uns im Zentrum, als wir in die Quartiere fuhren. Wir wollten von den Leuten wissen, was ihnen Dietikon bedeutet, wie sie wohnen und arbeiten», sagt Tabea Michaelis von der Denkstatt. Überdies wurden Themen wie etwa Mobilität im Zusammenhang mit der Limmattalbahn behandelt. «Der Film zeigt eine Bandbreite an Stimmen, die wohlwollend, aber auch kritisch ausfallen», sagt Ben Pohl von der Denkstatt. Verschiedene Generationen und Nationen kommen zu Wort. «Die einen sehen die Limmattalbahn beispielsweise als Chance, andere überlegen sich deswegen wegzuziehen. Und auch über das, was Dietikon ist, gibt es diverse Ansichten. Alteingesessene Bewohner verstehen die Stadt immer noch als Dorf, während Zugezogene die Urbanität Dietikons schätzen.»