«Story»-Pub-Wirtin Sandra Gehrer setzt auf einen singenden Koch

«The Winner Takes It All», singen Abba aus den Lautsprechern. Je näher man dem Bartresen im «Story»-Pub in Urdorf kommt, desto mehr wird das Lied vom Gebrutzel in der Küche dahinter übertönt. Am Herd steht Sandra Gehrers neuer Koch Garry Müller und schwenkt Peperoni-Julienne in der Pfanne für das Mittagsmenu: Poulet-Geschnetzeltes Stroganoff mit Butterreis. Die Wirtin hat ihn frisch eingestellt – mitten in der Coronakrise.

«Ich koche hier seit über 20 Jahren. Meinen Gästen schmeckt mein Essen, doch ich dachte, sie haben mal eine Abwechslung verdient», sagt Gehrer und lacht. Ihr Ziel ist es, mit neuem kulinarischem Wind, mehr Kundschaft am Mittag ins Urdorfer Pub zu locken. «Stammgäste wissen, dass wir jeden Tag zwei verschiedene Mittagsmenus anbieten, aber sonst hat es sich leider noch nicht rumgesprochen.» Das habe vermutlich auch mit dem Namen und der Geschichte des Pubs zu tun. Man assoziiere damit halt kein Speiserestaurant.

Doch das will die gebürtige Brasilianerin nun ändern. Sie will vermehrt aufs Tagesgeschäft setzen. Dies hat auch mit der Lärmklage eines Nachbarn ennet der Weihermattstrasse zu tun. «Er erreichte per Gerichtsurteil, dass ich um 22 Uhr die Terrasse räumen und meine Gäste nach drinnen schicken muss», erzählt Gehrer. Vor allem bei schönem Wetter im Sommer würde ihre Kundschaft gerne abends draussen sitzen. «Doch ich muss nun umdisponieren und schauen, dass viele tagsüber kommen.»

Er kochte indisch in London und libanesisch in Schlieren

Auch aufgrund der Pandemie, wäre Gehrer froh, wenn das Tagesgeschäft besser laufen würde. Das Virus und die damit verbundenen Massnahmen und Einschränkungen haben dem Geschäft der Wirtin zugesetzt. «Mein Umsatz ist um etwa 30 Prozent gesunken. Die Leute haben Angst und kommen weniger.» Garry Müller schiebt den fertigen Butterreis in den Ofen, damit er warm bleibt. Der 54-jährige Koch aus Jonen hat schon in diversen Restaurants, Mensen und Hotels gearbeitet, so etwa im «Dolder Grand» oder im «Sheraton» in Zürich. «Ich war in den letzten zehn Jahren als Störkoch tätig und bin eingesprungen, wo es an Personal fehlte», sagt Müller. In London kochte er drei Jahre lang in einem indischen Restaurant, in der libanesischen Gaststätte Mezze in Schlieren lernte er die orientalische Küche kennen.