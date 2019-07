Im Kanton Zürich könnten bald auch Ausländer an die Urne gebeten werden. Obwohl Vorlagen, in denen ein Ausländerstimmrecht gefordert wurde, 1993 und 2013 an der Urne Schiffbruch erlitten, lanciert die Zürcher Stadtpräsidentin Corine Mauch (SP) einen neuen Versuch. Wie sie diese Woche gegenüber dem «Tages-Anzeiger» sagte, werde der Stadtrat nach den Sommerferien beim Kantonsrat eine Behördeninitiative einreichen, die das Ausländerstimmrecht auf kommunaler Ebene fordert. Es ist das erste Mal, dass der Zürcher Stadtrat zu diesem Mittel greift. «Bei Gemeinden geht es ums tägliche Leben: den Bau von Schulhäusern, um Kulturinstitutionen. Studien zeigen, je mehr Möglichkeiten wir Menschen ohne Schweizer Pass zur Partizipation geben, desto besser gelingt die Integration», sagte Mauch gegenüber der Zeitung. In der Stadt Zürich scheiterte das Vorhaben bereits mehrmals, da die übergeordnete Gesetzesgrundlage fehlte. Ändert der Kanton dies, können Gemeinden das neue Recht einführen. Eine Neuheit ist das Ausländerstimmrecht nicht. Auf kommunaler Ebene ist es bereits in acht Kantonen in Kraft.

Ein Ausschluss von Ausländern sei schädlich für die Demokratie

Die Nachfrage bei den Bezirksparteien, die mindestens einen der elf Limmattaler Sitze im Kantonsrat besetzen, zeigt, dass Corine Mauchs Anliegen durchaus Sympathien findet. Für ihren Parteikollegen Sven Koller – er ist Präsident der SP-Bezirkspartei – steht fest, dass das kommunale Stimmrecht die Verbundenheit mit der Wohngemeinde stärkt. Daher würde sich seine Partei bei einer allfälligen Volksabstimmung für ein Ja einsetzen. «Das Ausländerstimmrecht stärkt die Demokratie, wie sie auch vom heute unbestrittenen Frauenstimmrecht gestärkt wurde.» Für eine Demokratie sei es gar schädlich, wenn auf Dauer einer grossen Bevölkerungsschicht das Stimm- und Wahlrecht vorenthalten werde, sagt Yvonne Brändle-Amolo. Die Präsidentin der SP Migrant*innen des Kantons Zürich und Schlieremer Gemeinderätin begrüsst den Vorstoss daher.

«Effektiv entscheiden nur 10 bis 20 Prozent über die Vorlagen»

Auch der Schlieremer Stadtpräsident und SP-Kantonsrat Markus Bärtschiger stellt sich voll und ganz hinter die Forderung. «Ausländer bezahlen Steuern, beteiligen sich am Gemeinschaftsleben, engagieren sich in Vereinen und haben Kinder in der Schule. Sie sollen auf kommunaler Ebene mitbestimmen können.» Der Limmattaler Kantonsrat der Grünen, Manuel Kampus, ist dezidiert für das Ausländerstimmrecht. Er ortet einen Gesinnungswandel bei den Zürchern: «Kommt dieses Anliegen heute vors Volk, würde es wohl durchkommen.»