Die Umsetzung der nationalen «AHV-Steuervorlage» ist im Kanton Zürich mit der Steuervorlage 17 vorgesehen. Diese kommt am 1. September an die Urne. Das bürgerlich dominierte Ja-Komitee hat am Dienstag seine Abstimmungskampagne gestartet. Das Motto lautet: «Konsequent Ja zur Steuervorlage».