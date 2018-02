Zunächst hält der Stadtrat fest, dass Dietikon bereits über mehrere Ladestationen verfügt. Die Stadt selbst betreibt eine Station für zwei Elektroautos beim Parkplatz Zentralschulhaus. Die Elektrizitätswerke des Kantons Zürich betreiben auf dem Werkareal an der Überlandstrasse sowie beim Coop in der Silbern je eine Ladestation – beide werden gemäss Stadtratsantwort bald modernisiert. Im Industriegebiet nahe der Autobahn existieren zudem zwei weitere Stationen.

Aufladen beim Einkauf

Gemäss Studien werden Elektroautos im Alltagsgebrauch vor allem zu Hause und am Arbeitsplatz aufgeladen, schreibt der Stadtrat. Und die Reichweiten der Fahrzeuge würden zunehmen, sodass weniger Ladestopps nötig sind. Schnell-Ladestationen wie der Supercharger «werden vorwiegend bei langen Fahrten benötigt und richten sich an Autofahrer auf der Durchreise», heisst es weiter. Deshalb entsprächen die langsameren Ladestationen, die in einer Stunde bis zu 100 Kilometer Reichweite liefern, eher dem Bedürfnis der lokalen Bevölkerung. Sie würden etwa genutzt, um die Batterien während des Einkaufs nachzuladen.

Bestehe in Dietikon Bedarf für weitere Ladestationen, wäre zuerst zu evaluieren, ob eine normale Ladestation oder «Smart-City-Lösungen» (zum Beispiel Kandelaber mit integrierter Ladestation) nicht sinnvoller wären als eine Schnell-Ladestation. Der Stadtrat bietet in seiner Antwort an, bei Bedürfnisabklärungen und der Bewertung geeigneter Lösungen koordinierend mitzuwirken. Der Ausbau der öffentlichen Ladeinfrastruktur «ist eine komplexe und kostenintensive Investition mit langem Nutzungs- und Amortisationshorizont». Deshalb sollte er vorher gründlich evaluiert werden.