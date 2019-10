Spezielle Projekte statt Finanzspritze: So setzt die Gemeinde die ZKB-Jubiläumsdividende ein

Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) wird im Jahr 2020 zu ihrem 150-jährigen Bestehen eine Jubiläumsdividende von 150 Millionen Franken an die Zürcher Bevölkerung ausrichten. Davon wurden der Gemeinde Urdorf rund 300'000 Franken in Aussicht gestellt. Der Gemeinderat hat im Budget 2020, das Finanzvorstand Thomas Hächler (FDP) am Montag präsentierte, nun festgelegt, für welche Projekte er das Geld einsetzen will. «Wir orientieren uns am Wunsch der ZKB, dass die Dividende für etwas Besonderes zugunsten der Bevölkerung verwendet wird», sagte Hächler. Einige Gemeinden würden mit dem Geld ihr Budget aufbessern, doch das sei nicht im Sinne des Urdorfer Gemeinderats.

Die Exekutive sammelte Ideen und definierte elf spezielle Projekte. «230'000 Franken fliessen in diese Massnahmen. Die restlichen rund 70'000 Franken kommen dem allgemeinen Steuerertrag zugute», sagt Patrick Müller, Leiter Stab der Gemeinde Urdorf, auf Anfrage. Der Gemeinderat aktualisiert derzeit seine Jugendstrategie auf Basis des neuen Leitbilds «Urdorf 2030», das er Anfang dieses Jahres vorstellte. «Für konkrete Massnahmen zur Realisierung der Jugendstrategie plant der Gemeinderat, 50'000 Franken einzusetzen», sagt Müller. Wie diese genau aussehen, sei aber noch nicht definiert.

Hilfesuchende und Helfer verbinden

Konkretere Vorstellungen existieren bereits für das Projekt «Urdorfer helfen Urdorfern». Damit gemeint ist eine digitale Dienstleistungs-Plattform auf nachbarschaftlicher Basis. «Wenn jemand beispielsweise Unterstützung beim Rasenmähen braucht, kann er sich auf der Plattform Hilfe suchen. Gleichzeitig können Freiwillige ihre Dienste anbieten», erklärt Müller. Die Plattform, die man auf der Website der Gemeinde Urdorf aufschalten werde, solle Helfer und Hilfesuchende verbinden. Eine Austauschmöglichkeit zwischen Unternehmen und der Gemeinde will der Gemeinderat ebenso schaffen. Dies soll mithilfe eines Chatbots, eines textbasierten Dialogsystems, auf der Gemeindewebsite erfolgen, das rund 5000 Franken kosten soll.

Geplant ist zudem ein virtueller Dorfrundgang für 20'000 Franken. «Wir denken etwa an eine digitale Plattform oder alternativ an einen Rundgang im Dorf, bei dem Neuzuziehende und Interessierte an einigen Posten und Orten mehr von Urdorf entdecken können», sagt Müller. Auch das Hallen- und das Freibad sollen von der Dividende profitieren. «Für je 12'000 Franken sollen behindertengerechte Pool-Lifts eingebaut werden», so Müller. Das Freibad erhält überdies ein neues Grossspielgerät für 15'000 Franken. Bedacht wird die Badi Weihermatt auch mit einer Lounge mit speziellen Möbeln und Stehtischen für 10'000 Franken. «Dort könnte man dann weiterhin Neuzuzüger-Anlässe veranstalten», sagt Müller.