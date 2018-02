Aber auch diesen Traum musste Küng begraben. «Ich weiss nicht, woran das Projekt am Ende gescheitert ist. Es fehlte wohl an der Einsicht, dass Kultur Geld kostet. Und vielleicht auch am Mut, etwas Grosses mit überregionaler Ausstrahlung zu verwirklichen. Die Kultur hat es in der Politik eben schwer bei uns.»

Politik interessiert Jonas Küng dennoch. Er liest Bücher über den russischen Präsidenten Putin, weil er verstehen will, was in der Ukraine geschieht. Schlaugemacht hat er sich auch über die Probleme der Menschen, die im Rostgürtel der USA leben, wo sich eine Industriebrache an die andere reiht. Er verstehe, warum viele US-Amerikaner Trump als Präsident gewählt haben und fragt sich: «Wie kommt ein Land an einen solchen Punkt?» 15 Jahre hat Küng die Bergdietiker Schulpflege präsidiert. Aber heute wieder in die Politik einsteigen, das will der Unternehmer und Musiker dennoch nicht mehr: «Ich weiss nicht, ob meine Art, die Dinge zu sehen, heute noch gefragt ist. Diskutieren ist ja gut und recht, aber man muss auch handeln.»