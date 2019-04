Der Regierungsrat will der Standortförderung Greater Zurich Area (GZA) für die Jahre 2020 bis 2023 jährliche Beiträge von 2,1 Millionen Franken gewähren, also insgesamt 8,4 Millionen. Die Beiträge steigen somit nicht mehr mit der Bevölkerungszahl an - dank Sonderregelung.