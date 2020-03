Sofortiges wirtschaftliches Hilfspaket geschnürt – 15 Millionen Franken aus ZKB-Jubiläumsdividende

Mit dem Geld sollen Selbständigerwerbende schnelle und unbürokratische Hilfe erhalten. So wolle man verhindern, dass jemand in eine soziale Notlage abrutsche, sagte Finanzdirektor Ernst Stocker (SVP) am Donnerstag vor den Medien. Die Finanzdirektion wird bis in einer Woche eine Hotline ins Leben rufen, an die sich die Betroffenen wenden können.

Für KMU bis 250 Mitarbeitende stellt die Regierung eine Kreditausfallgarantie von 425 Millionen Franken bereit. Können KMU den Banken ihre Kredite also nicht zurückzahlen, steht der Kanton dafür gerade. Dies sei ein Signal an die Unternehmen, sagte Stocker.