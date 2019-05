Das Wasser ist grün. Grün wie in einem See, in dem nebst den Steinen am Grund auch Algen sichtbar sind. «Wer zu uns kommt, den erwartet kein blaues Bad, denn wir brauchen kein Chlor», sagt Mihajlo Nikic, Badmeister des Bio- und Gartenbads Im Moos in Schlieren. Er ist seit 30 Jahren Badmeister und arbeitete jahrelang in konventionellen Bädern, die mit Chlor gereinigt wurden.

Vor acht Jahren hat das Bad in Schlieren komplett auf Bio umgestellt. Das zeigt sich nicht nur am grünen Wasser, sondern auch in den Kellergewölben. Den Platz, der früher die Stromheizung einnahm, füllt heute ein Blockheizkraftwerk, das mit Biogas betrieben wird, aus. «Dank dieser Maschine können wir jeden Tag eine Million Liter Wasser heizen und alle elektrischen Geräte mit Strom versorgen», sagt der Badmeister und fährt mit dem Finger über die Anzeige der gelben Maschine. Es stand auch eine Solaranlage zur Auswahl, doch die Schlieremer Bevölkerung wählte Biogas: «Damals war das die günstigste Lösung», sagt Nikic. Die Biogas-Heizung ist laut den Daten vom Bundesamt für Energie (BFE) die einzige im Bezirk Dietikon. Sie wird von der Gasleitung gespeist, die durch Schlieren verläuft.