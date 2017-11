Mit 91 Nein- zu 74 Ja-Stimmen bei 10 Enthaltungen entschied der Kantonsrat am Montag, ein dringliches Postulat zur sofortigen Abschaffung des Schiffszuschlages nicht an den Regierungsrat zu überweisen.

Eingereicht worden war das Postulat von Kantonsräten von SP, EVP und BDP, die alle am See wohnen. Sie konnten in den vergangenen Monaten mit eigenen Augen beobachten, wie die Schiffe zunehmend leerer über den See kreuzten. Sogar von "Geisterschiffen" war die Rede.

"Fast eine halbe Million weniger Passagiere sollten eine Warnung sein", sagte Jonas Erni (SP, Wädenswil). Der Schiffsfünfliber müsse dringend wieder abgeschafft werden.

Gleicher Meinung war Rico Brazerol (BDP, Horgen), auch er ein "Seebueb". Was er von Passagieren und Personal auf den Schiffen über den Zuschlag zu hören bekomme, sei nicht druckreif. Es brauche keine längerfristige Analyse mehr, jetzt müsse gehandelt werden.

Die Rechnung gehe nicht auf, weil man die Reaktion der Schiffsbenutzer schlicht unterschätzt habe, sagte wiederum Thomas Mani (EVP), als Wädenswiler ebenfalls ein "Seebueb". Es tue ihm weh, die Schiffe so leer über den See fahren zu sehen.

"Seebuebe" und "Seemeitli"

Die Fraktion der "Seebuebe" und "Seemeitli" - unterstützt von SP, EVP, CVP, der AL und Teilen der Grünen - setzte sich jedoch nicht durch. Eine Mehrheit, bestehend aus FDP, grossen Teilen der SVP, GLP und EDU stimmte gegen das dringliche Postulat und warf den Schiffsfünfliber somit nicht schon wieder über Bord.

Die Schifffahrt sei nicht gratis, sagte Olivier Hofmann (FDP) aus Hausen am Albis, also kein "Seebueb". Die Schifffahrtsgesellschaft ZSG habe einen Deckungsgrad von miserablen 37 Prozent, was dringend erhöht werden müsse. "Von Anfang an war klar, dass man mit dem Schiffsfünfliber keinen Publikumspreis gewinnt. Ihn aber jetzt schon wieder abzuschaffen, wäre unseriös."

SVP-Kantonsrat Christian Lucek aus Dänikon, das bekanntlich ebenfalls nicht am See liegt, erinnerte daran, dass die ZSG-Schiffe nicht zur Erschliessung der Gemeinden gedacht seien, dafür gebe es Bahn und Bus. "Ein Schiff ist ein subventioniertes Freizeitangebot."

Blauer See, rote Zahlen

Volkswirtschaftsdirektorin Carmen Walker Späh (FDP) appellierte mit Fakten an die "Seebuebe" und "Seemeitli". Der See möge blau schimmern, aber die Zahlen der ZSG seien leider tiefrot.

Jedes Jahr entstehe ein Defizit von 12 Millionen Franken. Für jeden Franken, den jemand für ein Schiffs-Billett ausgebe, zahle die Allgemeinheit heute zwei Franken obendrauf. Der Schiffsfünfliber sei deshalb notwendig, auch wenn er keine Freude mache.

Bis jetzt wisse man nur, dass die Frequenzen zurückgegangen seien. "Das haben wir auch so erwartet", sagte sie. Weniger Leute auf dem Schiff sei aber nicht zwingend gleichbedeutend mit weniger Einnahmen. Es sei noch viel zu wenig Zeit vergangen, um die Massnahme zu beurteilen.

Regierung hält am Zuschlag fest

"Den Zuschlag jetzt schon wieder abzuschaffen, wäre deshalb unseriös." Anfang 2018 will Walker Späh die detaillierten Zahlen der vergangenen zwölf Monate publizieren. Doch auch wenn diese schlecht ausfallen sollten: Die Regierung will am Zuschlag festhalten, denn bis sich dieser etabliert habe, dauere es sicher drei Jahre. Walker Späh will somit noch mindestens zwei Jahre abwarten.

Die Diskussion sei doch ohnehin etwas scheinheilig, sagte sie. Seit Jahren werde für den Nachtzuschlag ebenfalls ein Fünfliber fällig. "Es sind mehrheitlich junge Menschen, die oft wenig Geld haben, die den bezahlen." Es sei erstaunlich, dass man bei der Schifffahrt offenbar einen anderen Massstab setze.