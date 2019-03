Die Stadt Schlieren budgetierte für 2018 ein Minus von 400 000 Franken, dank der guten Entwicklung des wirtschaftlichen Umfelds schloss die Rechnung nun mit einem Plus von 4,2 Millionen Franken. «Ich bin sehr zufrieden mit der Jahresrechnung», sagt Oliver Küng, Abteilungsleiter Finanzen und Liegenschaften der Stadt Schlieren.

Das Ergebnis verdankt die Stadt dem tieferen Sach- und Betriebsaufwand sowie höheren Steuereinnahmen – auch innerhalb des gesamten Kantons. Zudem hätten sich die Abteilungen diszipliniert an das Budget gehalten, teilt die Stadt in ihrer Mitteilung mit. Zudem kommt, dass es im letzten Jahr eine Systemänderung in der buchhalterischen Abbildung des Finanzausgleichs gab. Diese führte zu einmalig höheren Beträgen in der Erfolgsrechnung.

Hohe Selbstfinanzierung

Schlieren hatte im Jahr 2018 einen Selbstfinanzierungsgrad von 93,4 Prozent. Der Finanzierungsfehlbetrag von 0,8 Millionen Franken schlägt sich in einer Erhöhung der Verschuldung um 45 Franken pro Einwohner nieder. Die aktuelle Nettoschuld pro Einwohner liegt nun bei 1819 Franken. «Wären die Investitionen wie geplant getätigt worden und wäre der Systemwechsel in der Abbildung des Ressourcenzuschusses aus dem Finanzausgleich nicht gewesen, wäre die Nettoschuld noch viel höher», sagt Küng.

Denn der hohe Selbstfinanzierungsgrad sei ein wenig trügerisch, da viele Investitionen noch nicht getätigt wurden. Von den budgetierten 22,5 Millionen Franken Investitionen wurden nur 12,5 Millionen umgesetzt. «Wir hatten einige Verzögerungen in den Investitionen», so Küng. So seien Projekte wie die Neugestaltung der Güter- und Bahnhofstrasse verzögert worden. Der Rest der veranschlagten Kosten soll in den nächsten Monaten ausgegeben werden. Die gute Beschäftigungsquote sowie die stabile Wirtschaftslage führen dazu, dass das massgebende Kantonsmittel der Steuerkraft des Kantons Zürich ebenfalls hoch ist. Von diesem profitiert Schlieren, das zu den Nehmergemeinden des kantonalen Finanzausgleichs gehört. «In den letzten Jahren hat sich die Differenz zum Kantonsmittel jedoch reduziert und Schlieren bezieht im Verhältnis weniger Ressourcenzuschuss», sagt Küng. Zusätzlich hat Schlieren im vergangenen Jahr auch von steuerkräftigen juristischen Personen profitiert, die in der Stadt ansässig sind.

Knick in Investitionstätigkeiten

Der Aufwand und der Ertrag waren 2018 tendenziell höher als in den vergangenen Jahren. Einzig die Investitionstätigkeiten zeigten, anders als in den vergangenen Jahren, einen Knick. Im Jahr 2017 und 2016 wurde beinahe dreimal so viel investiert wie im letzten Jahr. Für das laufende Jahr wird ein Defizit erwartet und wieder wesentlich höhere Investitionen.