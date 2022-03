Schlieren Dank Finanzausgleich: Städtisches Minus ist viel kleiner als vorausgesagt Die Jahresrechnung der Stadt Schlieren fiel um rund 7,5 Millionen Franken besser aus als erwartet. Dies vor allem wegen den Finanzausgleichsgeldern. Trotzdem schloss die Stadt mit einem Minus ab.

Die Jahresrechnung der Stadt Schlieren ist 7,5 Millionen Franken besser ausgefallen als budgetiert. Severin Bigler

Die Jahresrechnung 2021 der Stadt Schlieren hat mit einem Minus von rund 100'000 Franken abgeschlossen. Das Budget 2021 hatte eigentlich viel dunkelrotere Zahlen erwartet, nämlich ein Minus von rund 7,6 Millionen Franken. Nun ist das Ergebnis also um rund 7,5 Millionen Franken besser ausgefallen als budgetiert, wie die Stadt Schlieren in einer Mitteilung zu ihrem Rechnungsergebnis schreibt.

Anders als zum Beispiel in Dietikon und Oberengstringen, wo der Immobilien-Boom mittels hoher Grundstückgewinnsteuern die Jahresrechnung 2021 stark verbessert hat, ist es in Schlieren vor allem der höhere Finanzausgleich, der die Rechnung nun fast auf die schwarze Null gebracht hat. Und das kommt so: Während die Pro-Kopf-Steuerkraft von Schlieren 2021 provisorisch bei 3136 Franken liegt – und damit nur 1,4 Prozent über der Prognose –, liegt die durchschnittliche Pro-Kopf-Steuerkraft im Kanton Zürich für 2021 provisorisch bei 3950 Franken. Prognostiziert wurden aber eigentlich 3592 Franken. Somit ist die durchschnittliche Pro-Kopf-Steuerkraft im Kanton Zürich viel höher als erwartet und übertrifft jene von Schlieren bei weitem.

«Wie nachhaltig diese Entwicklung insgesamt sein wird, bleibt abzuwarten»

Das führt dazu, dass Schlieren wesentlich mehr Finanzausgleichsgelder erhält. Der Ressourcenzuschuss für den Jahresabschluss 2021 sei dadurch um 7,5 Millionen Franken beeinflusst worden. Und um ziemlich genau diese 7,5 Millionen Franken besser hat nun die Jahresrechnung 2021 der Stadt Schlieren abgeschlossen. «Wie nachhaltig diese Entwicklung insgesamt sein wird, bleibt abzuwarten, zumal der Krieg in der Ukraine und dessen wirtschaftliche Auswirkungen weitere konjunkturelle Unsicherheiten mit sich bringen», hält die Stadt in ihrer Mitteilung fest. Anders gesagt: Es könnte sich auch um einen Einmaleffekt handeln – es ist offen, was die Zukunft bringt.

Manuela Stiefel, Finanz- und Liegenschaftsvorsteherin der Stadt Schlieren (parteilos). Zvg

Zur Erinnerung: Im Dezember 2020, als Stadtrat und Parlament das Budget 2021 debattierten, hatte der Stadtrat eigentlich eine Steuerfusserhöhung von 111 auf 114 Prozent gefordert, kam damit aber beim Parlament nicht durch. Bei der Beratung des Budgets 2022 forderte der Stadtrat um Finanz- und Liegenschaftsvorsteherin Manuela Stiefel (parteilos) wiederum eine Steuererhöhung – von 111 auf sogar 116 Prozent. Auch diese Steuererhöhung hat das Parlament verworfen – trotz der Ermahnungen von Stiefel, dass man mit dem Steuerfuss von 111 Prozent ein drei Millionen Franken höheres Defizit in Kauf nehme, die Verschuldung ansteige und der finanzielle Spielraum der Stadt eingeschränkt werde.

Wie sich das nun wesentlich bessere Ergebnis der Jahresrechnung 2021 auf die weiteren finanzpolitischen Diskussionen, insbesondere die Diskussionen um den Schlieremer Steuerfuss, auswirken wird, wird sich zeigen. (liz)