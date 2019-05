Auf dem Dietiker Kirchplatz war es gestern eine besondere 1.-Mai-Feier: Denn wie die Dietiker SP-Kantonsrätin Rosmarie Joss lachend feststellte, regnete es anders als in den vergangenen Jahren für einmal nicht. Und so liessen es sich einige der Teilnehmerinnen und Teilnehmer auch nicht nehmen, die in der Markthalle aufgestellten Tische direkt ins Sonnenlicht hinauszutragen. Der Tag der Arbeit stehe zwar für einen Kampf, doch dürfe man ihn zwischendurch durchaus auch geniessen, meinte eine Gewerkschafterin schmunzelnd. Musikalisch umrahmt von der Klezmerband Cheibe Balagan aus Zürich wurde die traditionelle Limmattaler 1.-Mai-Feier begangen. Für eine der beiden offiziellen Ansprachen war Daniel Frei geladen. Der SP-Nationalrat aus Uster hielt dabei, wie er im Verlauf seiner Ansprache selber anmerkte, beinahe schon eine verfrühte 1.-August-Rede: «Wir alle sind Teil des Staates, der Gesellschaft und der Wirtschaft», sagte der 40-Jährige. «Wir alle können mitgestalten, wir alle tragen aber auch Mitverantwortung.»

Fortschritt ist nicht mit Schwarz-Weiss-Malerei zu haben – es braucht einen Farbenmix. Daniel Frei, SP-Nationalrat aus Uster

Dabei kritisierte Frei die Schwarz-Weiss-Malerei: Diese führe in der komplexen Welt nicht vorwärts. «Es braucht einen Farbenmix.» Der SP-Politiker sprach sich deshalb gegen das Entweder-oder aus: Es sei zwar für die rechte, aber auch die linke Seite einfach, mit populistischen Vereinfachungsparolen zu punkten. «Wir leben in einer Welt, in der vieles auf den ersten Blick als Gegensatz erscheint.» Aber bei näherer Betrachtung sei es nicht so einfach. «Wir leben in einer Welt voller Verflechtungen, Abhängigkeiten und Widersprüche.» Die Entweder-oder-Rhetorik führe zu einer Spaltung. «Diese Spaltungstendenzen sind nicht zu übersehen. Es werden Gegensätze zwischen In- und Ausländern, zwischen Wirtschaft und Politik, zwischen Alt und Jung gezeichnet.» Oft gehe es jedoch vielmehr um ein Sowohl-als-auch, meinte der frühere SP-Kantonalpräsident.

Der 1. Mai ist kein Abfeiern schöner Mythen – der Tag bedeutet etwas. Markus Bärtschiger, Schlieremer Stadtpräsident (SP)