Schöner Schenken

In dieser Festtagsserie stellt die Schweiz am Wochenende in vier Teilen Geschenkideen aus dem Limmattal vor. Wo finden Sie Überraschendes in der Region, wie können Sie Zeit oder Unterstützung schenken, was freut die Kleinen? Wir verraten es Ihnen.

Heute (Teil 1): So schenken Sie kulinarische Überraschungen aus dem Limmattal. Der nächste Teil erscheint am Samstag in einer Woche.